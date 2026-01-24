El Servicio Meteorológico Nacional informó que, durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, prevalecerán condiciones invernales en amplias regiones del país debido a la interacción de la tercera tormenta invernal, el frente frío número 30, su masa de aire ártico y un río atmosférico. Este conjunto de sistemas favorecerá un marcado descenso de temperatura , lluvias de fuertes a intensas, vientos de elevada intensidad y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, principalmente en el noroeste y norte de México.

En el corto plazo, la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio nacional, manteniendo ambiente frío a gélido y precipitaciones significativas, con acumulados intensos en Chihuahua y Durango. Se prevé nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas. De manera paralela, el ingreso de humedad del Pacífico y del Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, sur, oriente y sureste del país, además de bancos de niebla en la Mesa Central y el Valle de México.

A partir del domingo, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 30 dará lugar a un nuevo evento de “Norte”, inicialmente en Tamaulipas y posteriormente en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este fenómeno se caracterizará por rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado, con condiciones adversas para la navegación marítima y actividades costeras.

Entre el domingo y el lunes, la tormenta invernal se debilitará gradualmente y dejará de afectar al país, mientras que el frente frío continuará su desplazamiento hacia el noreste, oriente y sureste. Esta evolución mantendrá lluvias fuertes a muy fuertes en entidades como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como un descenso térmico generalizado. Persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte y en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, además de lluvia engelante en estados del noreste.

En el periodo de 72 a 96 horas, correspondiente al lunes y martes, el frente frío número 30 avanzará sobre el sur del Golfo de México y la Península de Yucatán, generando lluvias muy fuertes a torrenciales en el sureste, especialmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire ártico mantendrá ambiente muy frío a gélido en amplias regiones del país, con nieblas matutinas y un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, acompañado de oleaje significativo en costas del Golfo, la Península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec.

Finalmente, para el miércoles, el frente frío se estacionará sobre el mar Caribe y dejará de afectar directamente a México, mientras que la masa de aire frío comenzará a modificar sus características, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas en el centro, oriente y sureste. No obstante, persistirá el ambiente frío en el norte y noroeste, así como vientos del norte con rachas relevantes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves, caída de árboles, afectaciones carreteras por hielo o nieve y condiciones marítimas adversas .

SV