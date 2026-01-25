El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó que México se verá afectado este 25 de enero de 2026 por dos fenómenos meteorológicos ligados a bajas temperatura y posibles precipitaciones: la tercera tormenta tropical de la temporada y el frente frío número 30. ¡Abrígate muy bien y no salgas sin sombrilla!La tercera tormenta invernal de la temporada, según el SMN, se desplazará sobre el norte del país, y continuará interaccionando con un río atmosférico, lo que ocasionará lluvias y chubascos en dicha región, así como caída de nieve o aguanieve, durante la mañana, en zonas de Sonora y Chihuahua; además de lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, este fenómeno meteorológico se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar a México.Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana e interaccionará con el río atmosférico, que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, y con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el sureste de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF