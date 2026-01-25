El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó que México se verá afectado este 25 de enero de 2026 por dos fenómenos meteorológicos ligados a bajas temperatura y posibles precipitaciones: la tercera tormenta tropical de la temporada y el frente frío número 30. ¡Abrígate muy bien y no salgas sin sombrilla!

Tercera tormenta invernal

La tercera tormenta invernal de la temporada , según el SMN, se desplazará sobre el norte del país, y continuará interaccionando con un río atmosférico, lo que ocasionará lluvias y chubascos en dicha región, así como caída de nieve o aguanieve, durante la mañana, en zonas de Sonora y Chihuahua; además de lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, este fenómeno meteorológico se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar a México.

Frente frío 30

Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana e interaccionará con el río atmosférico, que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, y con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el sureste de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de enero de 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Puebla y Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: zonas de Sonora y Chihuahua, así como en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de enero de 2026

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de enero de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

