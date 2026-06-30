México vs. Ecuador: habilitan nuevas pantallas gigantes para ver el partido de 16avos

El gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de nuevas pantallas gigantes para la transmisión en vivo del partido México vs. Ecuador, correspondiente a los 16avos de final del torneo. Esta medida busca ofrecer alternativas a los aficionados que desean seguir el encuentro deportivo en espacios públicos con presentaciones musicales en vivo.

La decisión responde a la alta demanda de los seguidores de la selección nacional. Las autoridades determinaron ampliar las zonas de transmisión ante la saturación registrada en los puntos habituales de concentración, específicamente en la plancha del Zócalo y en los tramos principales del Paseo de la Reforma.

Ana Francis López, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, reconoció que los espacios tradicionales ya no alcanzan para la cantidad de aficionados que salen a las calles a disfrutar de la justa mundialista: “Ya nos quedó chico Zócalo y Reforma para la cantidad de gente que viene, por eso estamos planeando otros dispositivos”.

En este sentido, informó sobre la instalación de pantallas "desde el Zócalo hasta la fuente de la Diana Cazadora, además de los festivales futboleros que tenemos en la ciudad”.

Escenarios confirmados y cartelera musical

De acuerdo con la información oficial, se habilitaron tres espacios adicionales de gran capacidad. El primero de ellos es el estacionamiento del Palacio de los Deportes, un recinto que cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a los asistentes de manera ordenada, donde, al finalizar el encuentro, el Grupo Cañaveral ofrecerá un concierto.

El segundo punto designado es la explanada de El Caballito. Este lugar facilitará el acceso a los ciudadanos que transitan por la zona centro y desean observar el desarrollo del juego. Tras finalizar el partido, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de la Banda Cuisillos.

Asimismo, se instalarán escenarios y equipos de transmisión en el Monumento a la Revolución. En este sitio la dinámica será distinta, pues estará enfocado a las familias y gente que acuda con niñas y niños. Ahí habrá un concierto de Triciclus Circus Band.

El ingreso a estas tres sedes será gratuito para el público en general.

El operativo de hoy contempla el despliegue de 15 mil 300 elementos para resguardar la seguridad de aficionados que acudan a las distintas sedes que habrá en la ciudad, los cuales se distribuirán 7 mil 500 en los alrededores del Estadio Ciudad de México, 3 mil 300 en el exterior del Fan Fest del Zócalo capitalino y 4 mil 200 en Reforma.

Con información de SUN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB