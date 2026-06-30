La sombra de la justicia estadounidense parece acechar cada vez más cerca del círculo más íntimo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su columna de hoy, el periodista Raymundo Riva Palacio expone una serie de movimientos estratégicos, reuniones privadas y tensiones diplomáticas que sugieren un intento sistemático del exmandatario por proteger a sus hijos de señalamientos relacionados con actividades ilícitas.

Según Riva Palacio, la preocupación de López Obrador no es reciente. Desde agosto de 2024, el exjefe del Ejecutivo habría buscado garantías personales de quien sería el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El objetivo de aquella reunión en Palacio Nacional, sostiene el columnista, era claro: "Hubo una petición específica: detener y bloquear todas las investigaciones que pudieran incriminar a sus hijos en actos criminales" .

La estrategia de "blindaje" y la presión de Washington

El texto detalla cómo la inquietud del exmandatario se agravó al notar que el interés de las autoridades estadounidenses en sus hijos, particularmente en Andrés Manuel López Beltrán, es real y profundo. Riva Palacio revela que, aunque en México existieron intentos de investigar el "huachicol fiscal" ligado al entorno de la familia, estos procesos enfrentaron obstáculos significativos. Incluso, apunta el periodista, el fiscal Alejandro Gertz Manero habría sido presionado por intentar avanzar en estas carpetas: "Quién sí decidió abrir una carpeta de investigación contra Andy por el huachicol fiscal [...] fue Gertz Manero, que fue obligado a renunciar por negarse a cerrarla".

El panorama se complicó con la actuación del Departamento de Justicia de EU, que ha integrado información sobre presuntos vínculos con el contrabando de combustible, sumando testimonios clave como los de Ovidio y Joaquín Guzmán.

Gobernadores en la mira: El efecto dominó

El análisis de Riva Palacio no se limita a la familia López Obrador. El columnista describe una lista de objetivos de Washington que incluye a figuras clave de Morena, como los gobernadores de Baja California, Sonora, Tamaulipas y el caso extremo de Rubén Rocha Moya. En cada evento, según relata el autor, López Obrador habría intervenido directamente para evitar renuncias o para gestionar "soluciones" políticas, como ocurrió con el divorcio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila para intentar desvincularla de investigaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

¿Punto de no retorno para Palacio Nacional?

La relación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente parece estar bajo una tensión constante debido a esta "herencia" de riesgos judiciales . Riva Palacio asegura que, a pesar de los esfuerzos por monitorear la información proveniente de Estados Unidos, el panorama es sombrío para los intereses del expresidente:

"La prioridad en Palacio Nacional hoy en día es cuidar que la familia López Obrador no quede atrapada en las crecientes acusaciones de vinculaciones de figuras de la 4T con el crimen organizado, pero no tiene ninguna posibilidad de impedirlo. Vienen por ellos y Andy es el primer objetivo".

El artículo concluye que, ante la acumulación de expedientes y la postura de la administración de Donald Trump, la capacidad de maniobra del Gobierno mexicano para "proteger" a sus figuras políticas, y en especial a la familia del exmandatario, parece haber llegado a su límite .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Raymundo Riva Palacio

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