El reciente fallecimiento de un turista en Jalisco ha encendido las alarmas sobre la interacción con fauna silvestre. Si planeas vacacionar pronto, conocer qué costas mexicanas albergan cocodrilos y cómo actuar ante ellos ya no es solo curiosidad, sino una medida vital para tu seguridad.

El pasado 26 de junio de 2026, el idílico paisaje de Puerto Vallarta se transformó en el escenario de una tragedia. Un visitante originario de la Ciudad de México perdió la vida tras ser arrastrado al mar por un reptil.

Este lamentable suceso ha reavivado el temor ante la presencia de estos animales en zonas turísticas, ya que la invasión de su hábitat natural incrementa los riesgos de encuentros inesperados.

Destinos costeros bajo la lupa

No solo el océano Pacífico registra actividad de estos depredadores. Diversos puntos a lo largo de México son conocidos por ser el hogar natural de especies como el cocodrilo de río y el de pantano. A continuación te decimos cuáles son las playas.

En el sureste, el río Chelem en Yucatán destaca por sus constantes avistamientos. Al desembocar directamente en la costa, esta zona exige un monitoreo continuo por parte de las autoridades locales para proteger a los bañistas.

Más al norte, aunque no es una playa, la Laguna del Carpintero en Tamaulipas es un claro ejemplo de cómo estos reptiles se desplazan hacia áreas urbanas y cuerpos de agua que eventualmente conectan con el mar.

Por otro lado, Cancún, una de las playas con más turismo en el país y también uno de los puntos con más avistamiento de cocodrilos, especialmente en las lagunas cerca de las costas. Los hoteles y centros turísticos han implementado medidas de seguridad ante la cercanía de estos animales.

Otro de los puntos costeros con más cocodrilos en el país es Playa Linda en Ixtapa, Guerrero. Esta playa es conocida por su cercanía con el estuario, hábitat de diversos cocodrilos.

¿Por qué ocurren los ataques de cocodrilos?

La expansión inmobiliaria y turística ha reducido drásticamente los manglares, el refugio principal de estos animales. Al buscar alimento o zonas de anidación, terminan cruzando hacia las playas públicas. Además , la temporada de lluvias suele alterar los niveles de ríos y lagunas. Esto facilita que los cocodrilos sean arrastrados por las corrientes hasta mar abierto, sorprendiendo a los turistas en la costa.

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¿Qué hacer para evitar un ataque de cocodrilo?

La Profepa y diversos expertos en conservación insisten en que la coexistencia pacífica es posible si se respeta el entorno. La prevención es la herramienta más efectiva para evitar tragedias durante el verano.

Para garantizar tu bienestar durante tu próxima visita a la playa, sigue estas recomendaciones clave:

Respeta la señalización: Nunca ingreses a cuerpos de agua con letreros de advertencia.

Nunca ingreses a cuerpos de agua con letreros de advertencia. Evita la orilla para fotos: Jamás te sitúes de espaldas al mar en la línea de agua.

Jamás te sitúes de espaldas al mar en la línea de agua. No los alimentes: Acercarse altera su comportamiento y los vuelve agresivos.

Acercarse altera su comportamiento y los vuelve agresivos. Mantén distancia: Aléjate lentamente sin hacer movimientos bruscos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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