Sheinbaum buscará el "mejor momento" para reunirse con Trump

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes 16 de marzo que su gobierno buscará el "mejor momento" para concretar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que reiteró que una de las prioridades de su administración es mantener una relación positiva y de cooperación con Washington.

"Ya vamos a ver el mejor momento. Hay momentos de desacuerdos; cuando se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad y comercio", dijo Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo" de hoy.

Las declaraciones de la Mandataria mexicana ocurren en medio de un reciente intercambio de mensajes con Trump, quien ha criticado la situación de seguridad en México.

Las críticas de EU a México en tema de seguridad

En los últimos días, el presidente de EU ha insistido en que Sheinbaum "no debería haber rechazado" su "ayuda" para hacer frente a los cárteles en el país latinoamericano, en referencia a una posible intervención militar estadounidense contra los narcotraficantes, y dijo que los cárteles "nos guste o no, controlan México".

La Mandataria respondió que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la "soberanía nacional no está en negociación" y que en México "manda" el pueblo.

Sobre si formalmente está buscando una reunión con Trump y si eso es una prioridad, Sheinbaum se mostró cauta.

"Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho: 'bueno, ya nos veremos pronto', y vamos a ver cuándo definimos esta reunión (...) Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía y autodeterminación", apuntó.

La Presidenta recordó que el respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación son los principios que han marcado la relación, algo que en Estados Unidos "entienden bien".

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la muerte, en un operativo militar en febrero, del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico, algo que la Mandataria minimizó al señalar que se tienen acuerdos bilaterales concretos en seguridad con Washington.

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