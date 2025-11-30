Tras 44 años de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo, México acumula alrededor de 370 mil casos y, hasta el mes de septiembre de 2025, ya se han identificado 15 mil 480, afirmaron especialistas este jueves en la capital mexicana.

Previo a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el 1 de diciembre, el especialista en infectología Sigfrido Rangel destacó que, de ese total acumulado, el 80 % son hombres, mientras que el 19 % corresponde a mujeres y el 1 % a menores de 15 años.

“Es una epidemia parcialmente controlada, aunque los casos han ido aumentando en los últimos años. Tenemos alrededor de casi 20 mil casos por año; si comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años, observamos un incremento”, sostuvo.

EFE / ARCHIVO

También argumentó que este aumento “no es distinto de lo que está ocurriendo en otros países del mundo”, por lo que “la enfermedad continúa siendo un problema de salud pública muy importante, especialmente entre la población joven”.

Los expertos estimaron que alrededor de 200 mil pacientes están en tratamiento. Sin embargo, el presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida, Javier Martínez, advirtió que en la Ciudad de México dos de cada diez pruebas resultan positivas a este virus y cuatro a sífilis.

Baja percepción de gravedad de la enfermedad

En cuanto a las razones detrás del incremento, Rangel explicó que una de ellas es “la disminución de la percepción de gravedad de la enfermedad”, ya que ésta pasó de ser mortal a tratable. Añadió que los pacientes pueden llegar a tener “casi la misma esperanza de vida que la población general” gracias al tratamiento antirretroviral.

Para el especialista, la falta de educación preventiva en la “población de riesgo” es otro motivo del aumento de casos, y destacó la importancia de conocer los medicamentos que disminuyen “el riesgo de enfermarse”.

“Si todos los pacientes en riesgo tomaran profilaxis o un medicamento para prevenir la transmisión, podríamos detenerla y desaparecer los casos nuevos de infección por VIH en unos años. Alguna vez se pensó que para 2030 podríamos tener cero transmisiones nuevas”, dijo, tras asegurar que este es un dato recogido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mesa de especialistas también abordó el problema de las barreras de acceso a pruebas y tratamientos en poblaciones rurales, como ocurre en el estado de Chiapas (sureste), que actualmente registra 9 mil 153 casos notificados y donde, además, “el estigma (al VIH) es muy alto”.

Envejecimiento de la población con VIH/Sida

Por otro lado, Martínez abordó el problema del progresivo envejecimiento de la población con VIH/Sida, el cual fue analizado por la investigación Positive Perspective, que agrupa resultados de pacientes y líderes en el tema en 29 países, entre ellos distintos estados del territorio mexicano.

“Las personas con VIH están envejeciendo (…) y ahora las diagnostican con diabetes o hipertensión”, señaló.

Apuntó que tampoco existe una plantilla en geriatría especializada en pacientes con esta afección.

Por último, Polanco subrayó que otro de los hallazgos de este estudio es que el 67 % de las personas que viven con VIH “están preocupadas por los efectos a largo plazo del tratamiento y el 57 % por la polifarmacia”.

Por ello, los especialistas anunciaron la aprobación del cabotegravir por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y esperan que pronto esté en “el compendio nacional de medicamentos” para su acceso tanto en el mercado privado como en el público.

“Es un inhibidor de la integrasa inyectable que se administra seis veces al año y que tiene el beneficio de prevenir la infección prácticamente en el 100 % de los casos”, resaltó.

Según los expertos, este tipo de medicamentos de “larga duración” mejora la calidad y cantidad de vida de los pacientes, porque así no están obligados a tomar una pastilla todos los días, lo que también reduce la “toxicidad”.

