Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 1 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

