El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la escena pública a través de sus redes sociales, para anunciar la publicación de su nuevo libro “Grandeza”, esto tras dejar la Presidencia de la República y retirarse a su finca en Palenque, Chiapas.

A través de un mensaje, López Obrador explicó que el propósito de la obra, está centrada en la reivindicación de los pueblos originarios de México.

Señaló que el libro busca reconocer la “civilización negada”, concepto del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, y subrayó que gracias a ese legado cultural México sigue siendo una potencia en el mundo.

“Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo […] A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”, expresó el exmandatario en su publicación.

Sheinbaum adelantó libro de López Obrador

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó en días pasados que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicaría un nuevo libro “pronto”.

“Primero, sí es cierto que ya va a salir su libro pronto, eso sí nos platicaron”, señaló.

—¿Cuándo?, se le preguntó.

“No sé, no sé exactamente. Lo que sí sé es que sale este año su libro”, respondió Sheinbaum.

La Presidenta explicó, en tono distendido, que la información le llegó de manera indirecta.

“¿Quién me platicó? Un pajarito, no… la esposa del Presidente López Obrador, Beatriz, le platico a una amiga, y una amiga me platicó. Así fue, la amiga de la amiga”, dijo entre risas la Mandataria.

