Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 1 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 66%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

