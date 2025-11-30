Este domingo 30 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) , la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron dos cateos en domicilios asociados a Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón” , pertenecientes a la facción del “ Chapo Isidro ”, en Sinaloa.

Los efectivos navales, al realizar recorridos de seguridad, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en peligro su vida, repelieron la agresión y controlaron la situación.

Como resultado, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu” , identificado como operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo , sicario de la célula criminal; en tanto, Pedro Inzunza Coronel, líder de la célula, perdió la vida.

En los inmuebles cateados, ubicados en Guasave y Ahome, se aseguraron:

Dos armas de fuego

Cuatro vehículos

Dos teléfonos celulares

Se ubicaron, además, dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró:

Un fusil

Cartuchos

Una camioneta

Mil 425 kilos de cristal

Un kilo de fentanilo

600 litros de precursores químicos

Un reactor

Diferentes recipientes

Harfuch reporta desde sus redes sociales

El titular de la SSPC publicó este logro del Gobierno de México desde su cuenta de X.

" En una operación encabezada por la Secretaría de Marina, mediante labores de investigación, se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos, se detuvieron a dos operadores de esta célula delictiva y, al agredir al personal naval, perdió la vida Pedro ‘N’ Pichón quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de Fentanilo y cocaína ", se lee en su publicación.

Cabe mencionar que, en mayo de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal por “ narcoterrorismo ” contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” , exlíder del Cártel Beltrán Leyva y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”.

La acusación señala que, por los delitos de narcoterrorismo, los Inzunza pueden ser condenados a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de 20 millones de dólares.

Te recomendamos: Verstappen triunfa en Qatar y el campeonato se definirá en Abu Dhabi

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF