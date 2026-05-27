El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió este miércoles, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que, durante la Administración de la Mandataria, se han detenido a un total de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntos delitos que atentan contra la seguridad de las y los mexicanos .

El funcionario detalló que, entre los detenidos, se encuentran "siete presidentes municipales en funciones al momento de su detención".

García Harfuch aseveró que las investigaciones y también las detenciones de servidores públicos seguirán desarrollándose cuando sea necesario y cuando las indagaciones así lo ameriten, sin importar el partido que representen.

"Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que donde existan indicios y pruebas para quienes cometan delitos, sean funcionarios o exfuncionarios público, serán investigados y detenidos, esto también es muy importante que la ciudadanía lo sepa, sin importar partido o color ", declaró el titular de la SSPC.

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Disminución de casi 50 % de los homicidios dolosos en México

García Harfuch también compartió datos sobre la disminución en homicidios dolosos en México durante el periodo de gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Aseguró que el Gobierno de México ha logrado una reducción preliminar del 49 % entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 . El funcionario afirmó que "el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país".

"De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso", dijo el titular de la SSPC, quien atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una mayor coordinación territorial.

García Harfuch afirmó que, desde el inicio de la Administración, "se han detenido cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto", lo que implica que "haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población".

Añadió que el Gobierno de México ha decomisado más de 400 toneladas de droga, destruido cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y asegurado casi 30 mil armas de fuego, de las cuales, dijo, el 78 % proviene de Estados Unidos .

El funcionario también destacó la extradición y transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos entre 2025 y 2026, una medida que busca impedir espacios de impunidad para criminales acusados de secuestro, extorsión y ataques contra autoridades.

La estrategia de seguridad de Sheinbaum

Según el secretario, la estrategia de seguridad del Gobierno de México combina "inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente", con revisiones diarias del Gabinete de Seguridad para identificar objetivos prioritarios y fenómenos delictivos en las zonas con mayores niveles de violencia.

La Administración de Sheinbaum ha defendido una estrategia basada en coordinación interinstitucional, despliegues focalizados y labores de inteligencia, en contraste con críticas de opositores y organizaciones civiles que exigen resultados sostenidos.

Con información de EFE.

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