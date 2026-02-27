México exige a eBay frenar venta de piezas prehispánicas en Florida

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Cultura, expresó este viernes su rechazo ante la comercialización de 195 piezas de origen prehispánico que fueron puestas a la venta en una plataforma de comercio electrónico por un usuario ubicado en Orlando, Florida.

"Tras la revisión de anuncios en la plataforma eBay especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinaron que 195 piezas ofertadas por un usuario en Orlando, Florida, son piezas de origen prehispánico de nuestra nación", apuntó en un mensaje compartido en sus redes sociales, Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura de México.

"Exhortamos a la suspensión inmediata de su venta y a la devolución de las piezas al Estado mexicano y hago de su conocimiento que se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades competentes", añadió.

La funcionaria contó que envió una carta a nombre del Gobierno de México a la plataforma electrónica en la que expresó su rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México, ofrecidas a través de su plataforma digital por el usuario identificado como “Coins Artifacts”, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos.

También, señaló que el INAH llevó a cabo un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la venta en línea que ofrece el usuario, y "determinó que 195 de los objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural del país", conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Dichos bienes, apuntó la carta, son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita.

Curiel de Icaza expresó que el Gobierno de México "apela a la ética y respeto" por el patrimonio cultural y hace un llamado a retirar de la plataforma los anuncios referidos y a adoptar las medidas necesarias para impedir su ofrecimiento y eventual comercialización.

Esto, en consideración de que "representan un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional. Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios".

Tomarán medidas pertinentes para proteger las piezas

También avisó que se iniciaron los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades corresponsales con relación a la venta en cuestión, "con el interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales".

Además exhortó a la plataforma a "reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos".

El jueves, Cultura de México exigió la suspensión de una subasta con 40 piezas arqueológicas que se celebró este viernes en la ciudad de París, Francia.

Desde 2018 el Gobierno mexicano recuperaron unas 16 mil 500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

KR