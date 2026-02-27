Accidente en la Ibero: ¿Qué provocó la caída del templete?

Este viernes por la mañana se registró el colapso de una plataforma instalada para la toma de fotos de graduación en la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, en la Ciudad de México.

El grupo de 150 alumnos se encontraban acomodados en la plataforma durante el proceso de las tomas fotográficas, cuando la parte superior de la estructura desistió provocando que los alumnos que se encontraban en la zona más alta cayeran hacia atrás. El momento fue captado en un vídeo y subido al internet, el cual rápidamente se volvió viral en las redes.

Horas más tarde la Universidad Ibero se pronunció al respecto informando sobre lo ocurrido y lamentándose por la situación. A la vez que subrayó que de manera inmediata activaron sus protocolos institucionales de seguridad y emergencia.

X/SGIRPC_CDMX

Comentó que fue un total de 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos, de los cuales 28 fueron atendidas en el campus , mientras cinco fueron trasladadas a centro médicos para una valoración complementaria, como parte de los protocolos preventivos. Y que hasta el momento ninguna de las personas afectadas presenta lesiones graves.

Asimismo, recalcaron que a pesar de que la estructura que sufrió el colapsó formó parte de un servicio otorgado por parte de un proveedor externo para la realización de la sesión fotográfica, al tratarse de un evento realizado dentro de las instalaciones, la universidad asume su responsabilidad institucional, garantizando la atención médica a los afectados y brindando acompañamiento psicológico a quien lo requiera.

De igual forma la Ibero inició una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Qué provocó la caída del templete?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió a las instalaciones de la universidad para revisar y evaluar las gradas en donde ocurrió el accidente. Informaron que el incidente fue causado por la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella.

X/SGIRPC_CDMX

