México y la Unión Europea firmarán un renovado acuerdo comercial

Un pacto de modernización entre México y la Unión Europea está muy cerca de suceder, pues quedará listo para su firma antes de que concluya el semestre actual del año. Así lo afirmó el Consejo Europeo, la instancia responsable del último paso técnico del tratado.

¿Cuándo se firmará el acuerdo?

A pesar de que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo durante la primera sesión ordinaria el Comité Promotor de Inversiones, que en mayo firmarán el acuerdo renovado con el bloque comunitario. El máximo organismo de decisión de la Unión, comentó que aún no está en condiciones de fijar fechas, aún quedan aspectos técnicos por cumplir, aunque el objetivo es que la firma sea antes de que concluya la presidencia semestral, que ostenta Chipre desde el 1 de enero.

"El trabajo en el Consejo está llegando a su fin, en el sentido de que la labor a nivel técnico terminó a mediados de diciembre. La Decisión del Consejo sobre la firma y celebración del Acuerdo comercial provisional entre la UE y México ahora deberá pasar al Coreper (Comité Permanente) para después ser adoptada por el Consejo".

"Se está trabajando con la contraparte mexicana para ultimar la fecha de la firma, lo que lleva algo de tiempo debido a los procedimientos de traducción y revisión lingüística jurídica del texto de los acuerdos. La firma parece que tendrá lugar en el primer semestre de 2026, antes de que finalice la presidencia chipriota del Consejo" , detalló un alto funcionario de la institución comunitaria.

El Coreper está compuesto por los representantes permanentes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE y su función es realizar trabajos preparatorios para el Consejo. Por el momento tiene agenda definida hasta el 6 de marzo, y el tema de México por el momento no figura.

El 3 de septiembre, la Comisión Europea transmitió al Consejo el acuerdo modernizado entre la UE y México, al mismo tiempo que el Acuerdo UE-Mercosur.

Los textos presentados sobre México fueron dos instrumentos jurídicos paralelos: El Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre la UE y México, también conocido como "Acuerdo Global Modernizado" ; y un Acuerdo Comercial Provisional, que abarca únicamente aquellas partes comerciales que son competencia exclusiva de la UE.

El trámite técnico del Acuerdo sobre Mercosur avanzó por la vía exprés, permitiendo su firma en Asunción, capital de Paraguay, en presencia del presidente Santiago Peña y la titular del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el 17 de enero.

Al preguntarle al Consejo el motivo por el que el acuerdo con Mercosur avanzó con rapidez y el de México sigue todavía en trámite, respondió: "Tomamos la decisión de concentrar los recursos en la traducción y la revisión lingüística jurídica de los acuerdos entre la UE y Mercosur, con el fin de aprovechar el impulso político positivo y firmar el acuerdo antes de que finalice 2025".

"Pero como bien sabe, se produjeron algunos retrasos, lo que significó que las decisiones del Consejo pudieran adoptarse el 9 de enero, para luego firmarlo el 17 de enero".

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de 700 millones de personas. Entrará en vigor tras el visto bueno del Parlamento Europeo, que definirá su posición una vez la Corte Europa de Justicia emita su opinión jurídica.

En principio, la firma del acuerdo UE-México tendrá lugar en el país, considerando que desde septiembre Ursula von der Leyen tiene en su escritorio una invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum para visitarlo con esa finalidad.

Una vez puesta la rúbrica, para poner en marcha el componente comercial se requerirá la ratificación del Senado y del Parlamento Europeo; el Acuerdo Global necesitará además el visto bueno de los 27 parlamentos nacionales que integran la UE.

Los beneficios de un nuevo pacto

Los impulsores que condujeron en 2016 a la decisión de renovar las relaciones bilaterales fueron, entre otros, el hecho de que el pilar comercial, vigente desde 2000, quedó obsoleto y no estaba más adaptado a las nuevas realidades.

Si bien el nuevo acuerdo tampoco será de nueva generación, fue negociado entre 2016 y 2018, será más completo que su precedente, al incluir nuevos elementos en materia de protección de inversiones, lucha contra la corrupción, transparencia, servicios, compras públicas, comercio digital, protección de propiedad intelectual, estándares laborales, energía y materias primas.

La liberalización del comercio agrícola incluirá gran parte de las líneas de productos aún no liberalizados. Habrá cuotas y diferentes períodos de introducción en los rubros más sensibles.

Por ejemplo, las exportaciones de la UE a México de quesos y productos lácteos, a los que se aplican elevados aranceles del 45-50 %, entrarán exentas de derechos conforme a contingentes asignados, como es el caso de los quesos maduros, frescos y procesados, y la mantequilla.

México ganará acceso para la carne de vacuno, de cerdo y productos derivados del huevo. Las exportaciones de aves de corral se liberalizarán por completo, excepto en el caso de la pechuga de pollo, que tendrá cuota.

KR