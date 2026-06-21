Nidos de Lluvia en Jalisco: Así puedes obtener gratis un sistema para captar agua en tu hogar

El Gobierno de Jalisco impulsa el programa Nidos de Lluvia, una estrategia que busca aprovechar las precipitaciones para garantizar el acceso al agua en miles de hogares.

A través de este programa, las familias beneficiarias reciben sin costo un sistema de captación de agua pluvial que permite recolectar, filtrar y almacenar el agua de lluvia para utilizarla en distintas actividades cotidianas.

La iniciativa está dirigida principalmente a zonas con problemas de abastecimiento y busca fortalecer la seguridad hídrica de las comunidades más vulnerables.

¿Qué es un Nido de Lluvia y cómo funciona?

Un Nido de Lluvia es un sistema diseñado para captar el agua que cae sobre los techos de las viviendas durante la temporada de lluvias.

El mecanismo incluye canaletas, filtros y una cisterna con capacidad de almacenamiento de hasta 2 mil 500 litros. Una vez recolectada, el agua pasa por distintos procesos de filtración que permiten aprovecharla para diversas actividades domésticas.

Entre los usos más comunes se encuentran:

Cocinar alimentos.

Lavar ropa.

Limpiar patios y áreas comunes.

Bañarse.

Realizar tareas domésticas cotidianas.

Además, durante la temporada seca el sistema puede seguir utilizándose, ya que la cisterna también puede llenarse con agua proveniente de la red pública o mediante pipas.

¿Quiénes pueden solicitar un Nido de Lluvia?

El programa está dirigido a habitantes de colonias y comunidades que presentan dificultades de acceso al agua potable.

Las zonas beneficiadas se encuentran tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en distintos municipios del interior del estado.

Las personas interesadas pueden verificar si su colonia forma parte de las áreas elegibles consultando el portal oficial del programa.

Paso a paso para registrarte

Las autoridades establecen un proceso sencillo para acceder al apoyo.

Realizar el prerregistro

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de Nidos de Lluvia y completar el formulario correspondiente.

Durante esta etapa será necesario proporcionar:

CURP. Datos personales. Información básica del domicilio.

Asistir a una junta comunitaria

Posteriormente, los solicitantes deberán acudir a una reunión informativa organizada por el programa.

Durante esta sesión se explica el funcionamiento del sistema, los beneficios que ofrece y los compromisos de los beneficiarios.

Los documentos requeridos son:

Identificación oficial vigente.

CURP (solo la clave).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días (no es necesario que esté pagado).

Documento que acredite la posesión de la vivienda (se obtiene en la junta).

Aviso de privacidad (se proporciona en la junta).

Algunos de estos formatos son entregados directamente durante la reunión.

Evaluación técnica de la vivienda

Después del registro, personal especializado visita el domicilio para verificar que existan las condiciones necesarias para instalar el sistema.

Se revisan aspectos como:

Espacio disponible en el techo.

Condiciones estructurales de la vivienda.

Área suficiente para colocar la cisterna.

Instalación del sistema

Una vez aprobada la evaluación técnica, el equipo es instalado en la vivienda.

Las autoridades señalan que este proceso suele completarse en aproximadamente cinco días naturales después de la validación.

Beneficios para las familias

Además de contribuir al cuidado del medio ambiente, los Nidos de Lluvia representan una alternativa económica para miles de hogares.

Entre los principales beneficios destacan:

Acceso a agua de calidad durante la temporada de lluvias.

Reducción en el consumo de agua proveniente de la red pública.

Ahorro económico en el pago del servicio.

Disponibilidad de agua durante aproximadamente cinco o seis meses.

Mayor resiliencia frente a periodos de sequía.

Promoción de una cultura de aprovechamiento responsable del recurso hídrico.

Una estrategia ante la escasez de agua

La captación de agua de lluvia se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para enfrentar los efectos del cambio climático y la creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Por ello, el programa Nidos de Lluvia se ha consolidado como una de las principales acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco para mejorar la seguridad hídrica de miles de familias y fomentar el uso sustentable del agua.

Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar el portal oficial de Nidos de Lluvia o comunicarse al teléfono 33 3030 9350, extensión 8375, donde recibirán orientación sobre los requisitos, colonias participantes y fechas de registro.

Conoce más en: www.nidosdelluvia.jalisco.gob.mx/

EE