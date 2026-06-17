Lluvias en Jalisco: Hay alrededor de 45 mil personas que viven en zonas de riesgo

Con riesgo de inundaciones, deslizamiento de tierra y desbordamiento de canales. Así viven alrededor de 45 mil personas en Jalisco durante la temporada de lluvias en la entidad y el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez, indicó que le corresponde a cada municipio reubicar a las familias a zonas más seguras.

"Es un tema que le corresponde directamente a los municipios. Algunas son invasiones, los municipios están realizando apercibimientos […]. Los municipios están trabajando con esa parte, algunos (asentamientos irregulares) están en zonas federales y también reciben apercibimientos" , comentó.

Para entender mejor: Por riesgo de lluvias, 600 familias deben ser desalojadas en Jalisco

El octubre pasado, EL INFORMADOR documentó que 600 familias deben ser desalojadas por ubicarse dentro o cerca de arroyos o canales con riesgo de desbordamiento durante las tormentas. De acuerdo con un estudio de riesgos , Zapopan es el municipio con mayor número de viviendas en peligro, principalmente ubicadas en las inmediaciones del arroyo Seco y El Garabato.

La UEPCBJ tiene un registro de ocho mil hogares en riesgo de inundación en todo Jalisco; cerca de seis mil se ubican en Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque. Tan sólo en el primero de estos municipios se han detectado tres mil 500 invasiones irregulares en los arroyos Seco y Hondo, en colonias como La Martinica y Lomas de Tabachines.

En Guadalajara suman 150 viviendas en riesgo, ubicadas en la zona de la Barranca de Huentitán, mientras que en Tlaquepaque al menos 100 familias deben ser reubicadas debido al riesgo que representa su domicilio durante el temporal.

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Alistan instalación de equipos para medir niveles de inundación en pasos a desnivel de la ZMG

Por su parte, Ramírez señaló que luego de las lluvias que se han registrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) –y que han dejado niveles de inundación de superiores a un metro y medio en varios pasos a desnivel de la metrópoli-, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que ha reforzado dispositivos de seguridad en este tipo de infraestructura. Además, mencionó que están incorporando dispositivos de alarma.

"Estamos incorporando los dispositivos que tiene la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad, los de SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) y estamos definiendo con la Mesa Metropolitana de Gestión de Riesgos cuáles van a ser esos dispositivos. Todavía no se han definido" , apuntó.

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NA