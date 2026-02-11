México acumula más de 2 mil casos de sarampión en solo 40 días

Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) revelan que en los primeros cuarenta días de 2026 —del 1 de enero al 9 de febrero— México registró 2 mil 467 casos de sarampión en el país, cifra que representa más de una tercera parte de los 6 mil 232 contagios que se registraron durante todo 2025.

La suma de los casos acumulados desde que comenzó el brote en febrero del año pasado es de 8 mil 899 contagios. Además, la dependencia notificó 22 mil 425 casos probables.

Jalisco, entre los estados más afectados por el sarampión

Chihuahua y Jalisco son las entidades federativas más afectadas, ya que entre ambas suman 6 mil 601 casos confirmados del total entre 2025 y 2026. Chihuahua reportó 4 mil 493 contagios el año pasado y solo 11 este 2026. Mientras que Jalisco confirmó 665 casos de sarampión en 2025, y mil 432 casos en lo que va de 2026, para dar un total de 2 mil 97 contagios.

El 9 de febrero se reportó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, se trata de una bebé de 14 meses que falleció el 25 de diciembre de 2025; sin embargo, no se había anunciado porque faltaba la certificación de la Dirección General de Epidemiología, explicó este miércoles la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, en conferencia de prensa.

En total, la Secretaría de Salud reportó 28 decesos por sarampión en el país y, de estos, 21 defunciones se registraron en Chihuahua el año pasado.

De acuerdo con cifras oficiales, la Ciudad de México reportó 184 casos confirmados de sarampión: 46 en 2025 y 138 en lo que va de 2026; además de 445 casos probables acumulados en este año.

Entre las entidades que tienen el mayor número de casos confirmados entre 2025 y 2026, después de Chihuahua y Jalisco, se encuentran Chiapas (497), Michoacán (296), Guerrero (281), Sinaloa (234), Sonora (154), Colima (86), Estado de México (68), Durango (62), Coahuila (55) y Puebla (54).

Los niños son los que más se contagian

El grupo etario más afectado por el sarampión es el de los infantes de cero a nueve años de edad, donde se registran 3 mil 258 casos confirmados. Le sigue el grupo de 25 a 29 años, con 963 contagios.

En caso contrario, las personas mayores de 40 años tienden a contagiarse menos. Dicho grupo suma solo 755 casos confirmados y, de estos, solo 64 casos en personas mayores de 55 años.

Intensifican campaña de vacunación

Las instituciones del sector salud aplicaron 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Salud.

Detalló que el gobierno federal compró 27.3 millones de vacunas contra el sarampión en 2026 y, de estas, tiene 23 millones 361 mil dosis disponibles.

En la Campaña Nacional de Vacunación participan la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, en coordinación con las 32 entidades federativas, explicó la dependencia federal.

Aplicarán dosis en San Lázaro

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó la colocación de un puesto de vacunación contra el sarampión en sus instalaciones, y estará abierto para toda la ciudadanía. La propuesta la presentó la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, y fue avalada por mayoría.

El siguiente paso es que el área de recursos materiales solvente la instalación y la fecha de inicio de las actividades.

