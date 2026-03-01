La muerte del narcotraficante más poderoso del país fue seguida por una ola de violencia de represalia que se extendió a 20 Estados, con un saldo superior a 70 personas fallecidas.

Estos hechos generaron preocupación por sus efectos en la seguridad y por el impacto que podrían tener en distintas actividades, en un contexto marcado por la atención nacional e internacional.

La situación también ha incrementado los temores de que el derramamiento de sangre afecte el turismo, especialmente de cara a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará a finales de este año. La persistencia de episodios violentos ha mantenido la atención sobre las posibles consecuencias que podrían derivarse tras la muerte del líder criminal.

No obstante, David Mora, analista principal y experto en México del International Crisis Group, consideró que el traslado del cadáver no provocará una situación similar. “No creo que entregar el cuerpo a la familia vaya a recrear el caos”, afirmó.

El especialista añadió que la violencia que ocurra posteriormente se desarrollará de otra manera, al señalar la reorganización interna del cártel tras la muerte de su líder y la posibilidad de disputas territoriales entre grupos criminales más pequeños.

Se requirieron pruebas cosanguíneas

Proceso. Tras casi una semana de aseguramiento, el cuerpo fue retirado de las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México.

Identificación. La FGR realizó pruebas consanguíneas para confirmar el parentesco con quien solicitó los restos.

Traslado. Los restos salieron en carrozas fúnebres bajo resguardo federal, presuntamente con destino a una funeraria en Ciudad de México para su preparación y posterior traslado.

Contexto. El cuerpo pertenecía al líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Documentos. Los procedimientos de la FGR incluyeron verificar la documentación legal presentada por la defensa de la famili