El pasado 26 de febrero, autoridades llevaron a cabo un operativo en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas, en donde cayó Antonio Guadalupe "N", "El Lexus", quien se presume líder del grupo Operativa Ranger, célula de Los Ciclones del Cártel del Golfo.

Este viernes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde sus redes sociales la detención de nueve integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos el "Lexus".

Las acciones fueron realizadas por elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea Mexicana, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

¿Quién es el presunto líder de la célula delictiva del Cártel del Golfo?

Antonio Guadalupe "N" es identificado por las autoridades como líder del grupo Operativa Ranger, una célula vinculada a "Los Ciclones" del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el noreste de México .

El "Lexus" habría operado principalmente en Tamaulipas, entidad clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y escenario de disputas entre grupos del crimen organizado.

El titular de la SSPC aseveró desde su publicación que el hoy detenido ha sido señalado por presuntos delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y el vecino del norte .

El Departamento de Estado de EU, por su parte, clasificó al Cártel del Golfo como una organización transnacional terrorista con base en el noreste de México, implicada en tráfico de drogas, secuestro, extorsión y contrabando de personas, entre otras actividades ilícitas.

CNG y CDG, objetivos prioritarios

El analista de seguridad Óscar Balderas, en una reciente entrevista, declaró que el operativo de la Defensa en Matamoros tiene "una lectura política y estratégica" del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que buscará golpear y debilitar al Cártel del Golfo y al Cártel Nueva Generación .

"La [Defensa] fue quien estuvo al frente del operativo contra "El Mencho" y es el que está al frente en este operativo en Matamoros, que es el grupo criminal con el que la Presidenta va a elegir dar los golpes al crimen organizado en los próximos años de su sexenio", señaló.

El analista indicó que la Presidenta, con las recientes acciones, mandó un mensaje para los grupos delictivos en el que dicta que la Defensa posee la habilidad de diseñar y ejecutar operativos exitosos y de lograr detenciones por sí misma, sin depender de la intervención o el apoyo de inteligencia de Estados Unidos .

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no se han vinculado con las recientes detenciones y caídas en los cárteles mexicanos.

