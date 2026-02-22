Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien habría fungido como lícer del Cártel Nueva Generación (CNG) . Sin duda, la caída de este capo marcará un antes y un después, no solo en México, sino en la relación del país con Estados Unidos, según publicó el New York Times.

A través de un comunicado de prensa, Defensa confirmó los operativos militares llevados a cabo en el municipio de Tapalpa, donde fallecieron siete personas : cuatro en el lugar de los hechos y tres más durante su traslado a un puesto de socorros, entre ellos Nemesio Oseguera.

Detalles del operativo

"A la opinión pública: Con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén 'N', alias 'El Mencho'", señaló el comunicado.

En el comunicado, autoridades declararon que, durante la operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad, elementos de la corporación repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad , quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

Además de lo anterior, refirió la autoridad federal, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

¿Qué esperar en México tras la muerte de "El Mencho"?

El diario estadounidense, New York Times, publicó este domingo una nota relacionada con el operativo que resultó en el deceso del capo y que derivó en bloqueos de las carreteras de Jalisco y otros estados de México.

El Cártel Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico más fuertes en México bajo el mando de Oseguera: es bien sabido que el grupo delictivo mantenía enfrentamientos en varios estados con rivales mientras peleaba por el traslado de drogas a Estados Unidos .

En el artículo, el NYT afirmó que la muerte del capo " es un golpe importante para el grupo delictivo y podría desencadenar tanto luchas internas por el poder como una reanudación de la violencia a medida que las facciones compiten por el control ".

Si bien el diario no augura un futuro inmediato pacífico para el territorio mexicano, aseveró que este evento podría estrechar la relación cooperativa en el ámbito de seguridad con Estados Unidos , nación con la que se ha mantenido un tenso momento en este rubro en los últimos meses debido al tráfico de drogas que llega al país del norte desde América Latina.

"[...] es probable que mejore las relaciones del gobierno mexicano con Washington . Trump ha estado presionando a México para que combata a los cárteles con mayor contundencia y ha amenazado con ataques militares contra los grupos si no estaba satisfecho con los resultados. [...] Claudia Sheinbaum ha rechazado firme y repetidamente esa propuesta, y ha afirmado que cualquier ataque estadounidense violaría la soberanía ".

Al momento en Jalisco

En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa, según información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

