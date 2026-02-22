Luego de los diversos bloqueos registrados desde las primeras horas de este domingo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el interior de Jalisco, el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus Embajadas en México, compartió la emisión de una Alerta de Seguridad con la intención de avisar a sus ciudadanos en el territorio sobre la situación de inseguridad que se vive en estos momentos .

La Alerta se emitió para el Estado de Jalisco, incluyendo la ZMG, Puerto Vallarta y Chapala, así como para el estado de Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios), áreas del estado de Michoacán, estado de Guerrero y estado de Nuevo León.

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva , los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso", refiere la alerta.

En este sentido, el aviso insta a las personas ciudadanas en estas entidades a:

Evitar las áreas cercanas a la actividad policial

Mantenerse conscientes del entorno

Buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios

Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911

Evitar las multitudes

Mantener a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales

En caso de requerir asistencia del gobierno de EU la alerta recomienda llamar desde México al (55) 8526 2561, y desde Estados Unidos al +1-844-528-6611 .

Los números de emergencia del Departamento de Estado y Asuntos Consulares a los números +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444 .

