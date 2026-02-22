Domingo, 22 de Febrero 2026

Estados Unidos emite alerta de seguridad para Jalisco tras bloqueos

El gobierno del país del norte insta a sus connacionales a resguardarse y mantenerse informados de los que suceda en diversas zonas de Jalisco y México

Por: Rubí Bobadilla

Se recomienda no compartir información no verificada a través de los canales oficiales de las autoridades. EL INFORMADOR / J. Acosta

Luego de los diversos bloqueos registrados desde las primeras horas de este domingo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el interior de Jalisco, el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus Embajadas en México, compartió la emisión de una Alerta de Seguridad con la intención de avisar a sus ciudadanos en el territorio sobre la situación de inseguridad que se vive en estos momentos.

La Alerta se emitió para el Estado de Jalisco, incluyendo la ZMG, Puerto Vallarta y Chapala, así como para el estado de Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios), áreas del estado de Michoacán, estado de Guerrero y estado de Nuevo León.

"Debido a las operaciones de seguridad  en curso y los bloqueos de carreteras relacionados  y la actividad delictiva ,  los ciudadanos estadounidenses  en los lugares mencionados  deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso", refiere la alerta.

En este sentido, el aviso insta a las personas ciudadanas en estas entidades a:

  • Evitar las áreas cercanas a la actividad policial
  • Mantenerse conscientes del entorno
  • Buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios
  • Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones
  • Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911
  • Evitar las multitudes 
  • Mantener a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales

En caso de requerir asistencia del gobierno de EU la alerta recomienda llamar  desde México al (55) 8526 2561, y desde Estados Unidos al +1-844-528-6611.

Los números de emergencia del Departamento de Estado y Asuntos Consulares a los números +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

