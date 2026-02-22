Lemus anuncia suspensión de clases presenciales en Jalisco

Tras los bloqueos y enfrentamientos que se han registrado en varios puntos del estado luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuera abatido por fuerzas federales en un operativo en el municipio de Tapalpa, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases presenciales el día de mañana.

"En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información", escribió en redes sociales el mandatario.

En momentos más información...

MB

