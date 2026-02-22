Domingo, 22 de Febrero 2026

Lemus anuncia suspensión de clases presenciales en Jalisco

El gobernador informó que la medida pretende cuidar la seguridad de niñas, niños y maestros del estado

Por: El Informador

Nemesio Oseguera Cervantes, alias

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha muerto, tras operativo en Tapalpa. ESPECIAL/Secretaría de Educación Jalisco

Tras los bloqueos y enfrentamientos que se han registrado en varios puntos del estado luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuera abatido por fuerzas federales en un operativo en el municipio de Tapalpa, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases presenciales el día de mañana.

"En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información", escribió en redes sociales el mandatario.

En momentos más información...

