Luego de que se difundiera la noticia sobre la captura del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los capos más buscados por EU, durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE, la duda sobre el precio que había fijado Estados Unidos por información sobre su paradero se ha vuelto tema de discusión.

Luego de los bloqueos registrados en Jalisco y otras partes de México, la versión de la caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG) se reforzó, aunque el Gobierno de México no se ha pronunciado todavía.

¿Cuánto ofrecía la DEA por su captura?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una bolsa total de 26 millones de dólares en recompensas por información que permita la captura y/o condena, en cualquier país, de dirigentes vinculados con la organización denominada “Carteles Unidos” en México.

La medida fue dada a conocer por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en el marco del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP). Las cantidades ofrecidas son las siguientes:

Juan José Farías Álvarez, alias “el Abuelo”: hasta 10 millones de dólares.

Nicolás Sierra Santana, alias “el Gordo”: hasta 5 millones de dólares.

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”: hasta 5 millones de dólares.

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho”, “Güicho”: hasta 3 millones de dólares.

Edgar Orozco Cabadas, alias “el Kamoni”: hasta 3 millones de dólares.

“Carteles Unidos” surgió como una alianza de grupos delictivos de menor tamaño en el estado de Michoacán, con el objetivo de frenar el avance de organizaciones criminales de mayor escala en la región, entre ellas los “Caballeros Templarios” y, posteriormente, el Cártel Nueva Generación (CNG). De acuerdo con la información oficial, integrantes de esta agrupación participan en la producción masiva de metanfetamina y fentanilo en zonas bajo su control en Michoacán. Asimismo, la cocaína es obtenida en Colombia y trasladada a Estados Unidos mediante rutas utilizadas también para el envío de otras drogas sintéticas.

El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado designó a “Carteles Unidos” como organización terrorista extranjera (FTO) y como terroristas globales especialmente designados (SDGT).

Las recompensas anunciadas complementan las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia en el Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee contra los señalados. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó sobre la imposición de sanciones a los individuos mencionados y a otros siete integrantes de la organización.

La oferta está autorizada por el Secretario de Estado bajo el Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP), el cual respalda acciones de las fuerzas del orden para combatir la delincuencia transnacional y facilitar la detención de fugitivos, como parte de la política denominada “America First” (Estados Unidos Primero).

Las autoridades indicaron que quienes posean información pueden comunicarse con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) a través de los correos electrónicos:

También es posible acudir a la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano, o contactar la oficina local de HSI dentro del territorio estadounidense.

“TODAS LAS IDENTIDADES SE MANTIENEN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES.” Asimismo, se especifica que los funcionarios y empleados gubernamentales no son elegibles para recibir recompensas.

