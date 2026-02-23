Cientos de pasajeros quedan varados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Cientos de pasajeros se quedaron varados desde ayer en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara luego de que las aerolíneas cancelaran o desviaran vuelos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”.Desde ayer por la noche los pasillos de la terminal aérea lucían abarrotados de pasajeros que no pudieron salir, que están a la espera para abordar y poder llegar a su destino este lunes. Miguel es un pasajero proveniente de la Ciudad de México que tuvo que pernoctar en la terminal aérea.“Nosotros llegamos a las ocho de la noche, tenía mi vuelo a las once de la noche y lo cancelaron, entonces tuvimos que dormir, fue una noche muy inestable”, explicó este pasajero.Otro caso es el de Antonio y Laura, que pasaron de vivir sus vacaciones en Oaxaca a dormir en los pasillos de la terminal.“Llegamos ayer a las siete de la noche, venimos de Oaxaca y nos cancelaron el vuelo dos veces. Nos cambiaron el vuelo para esta noche; ahorita nos dicen que está todo a tiempo”, explicó Antonio.“Nos dijeron que había un hotel donde nos podíamos quedar, pero no pudimos porque ya está todo lleno”, agregó Laura. “La experiencia fue muy mala, nos amargaron las vacaciones; ojalá que nos puedan devolver el dinero”, añadió Antonio.Por otro lado, Jorge y Citlali, que volaban ayer a las 13:00 horas, pero se tuvieron que quedar porque se canceló su vuelo.“Llegamos aquí a las 10 de la mañana y fue cuando empezó todo el movimiento. Fue una experiencia terrorífica, vimos gente correr y también corrimos con las maletas, nos resguardaron en unos pasillos hasta que nos dieron una indicación de la Guardia Nacional que era una falsa alarma y salimos, pero sí estuvo feo”, explicó Jorge. “No había ni qué comer, todo estaba cerrado”, añadió Citla. La aerolínea les dio un pase para salir hoy a las 3 de la tarde y esperan llegar a su destino final. Volaris informó hoy a todos los pasajeros que tengan un vuelo desde y hacia Guadalajara o Puerto Vallarta que les mandarán un mensaje al WhatsApp 525558988599, donde serán atendidos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS