Debido a la realización de un operativo federal en Jalisco por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", así como bloqueos registrados en distintos puntos de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a las autoridades de seguridad pública reforzar la seguridad en el estado.

El gobernador ordenó la instalación de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, por lo que se realizará un blindaje en Morelia y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima.

Alfredo Ramírez detalló que informó que se mantendrá el monitoreo en tiempo real, a través de las diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estatal.

Por lo que solicito a la ciudadanía mantener la calma mientras las autoridades correspondientes efectúan sus tareas en la geografía estatal. "Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos", aseguró Ramírez Bedolla.

Grecia Quiroz envía mensaje a la ciudadanía tras muerte de “El Mencho”

En este momento atraviesa el país una situación delicada derivada de hechos de violencia registrados en distintos puntos de la región, incluyendo la quema de vehículos en diversas zonas.

Como presidenta municipal, quiero informarles que desde el primer momento hemos activado los protocolos de seguridad y mantenemos coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para atender esta situación y proteger a nuestra gente.

Lo más importante hoy es su seguridad.

Por ello, les pido de manera atenta y responsable:

Resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso.

Evitar salir si no es estrictamente necesario.

No transitar por vialidades donde se reporten incidentes.

Informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Les pido mantener la calma. Estamos trabajando con firmeza y responsabilidad. Nuestra prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de cada familia.

No bajaremos la guardia. Seguiremos informando de manera puntual conforme evolucione la situación.

Cuentan con su gobierno.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS