Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", es el motivo de bloqueos en gran parte de México este domingo 22 de febrero, pero ¿quién era el capo?

En el transcurso del día se han registrado diversos operativos en el municipio de Talpa de Allende.

Perfil de “El Mencho”

De acuerdo con fuentes federales, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador del Cártel Nueva Generación (CNG), fue abatido por fuerzas federales este domingo .

"El Mencho" había estado involucrado en actividades de tráfico de drogas desde 1990.

En 1994, la corte estadounidense del Distrito Norte de California lo había sentenciado a tres años de cárcel por conspiración para distribuir heroína.

Tras su liberación regresó a México, donde trabajó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco; después dejó la corporación y se unió al "Cártel del Milenio". Además, estaba relacionado con Ignacio Coronel Villarreal, "Nacho Coronel" .

De acuerdo a "Insight Crime", en 2010, luego de la muerte de "Nacho Coronel" y la detención del líder del "Cártel del Milenio", Óscar Orlando Nava Valencia, "El Lobo", el "Cártel del Milenio" se dividió en "Los Torcidos" y "La Resistencia".

"Los Torcidos" pasaron a ser el Cártel Nueva Generación y "El Mencho" como su líder .

¿Cuál era la recompensa por "El Mencho"?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que derivara en el arresto o condena de "El Mencho".

En 2017, había sido señalado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El 5 de abril de 2022, se le acusó de conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

También estaba señalado bajo el Estatuto de Narcotraficantes por operar la empresa criminal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *