Domingo, 22 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Mencho

Trasciende que fuerzas federales habrían abatido a "El Mencho"

Tras los bloqueos en Jalisco y otras entidades, se ha corrido la versión no oficial de la captura de “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación

Por: El Informador

Nemesio Oseguera Cervantes, alias

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha muerto; según versiones no confirmadas hasta el momento. ESPECIAL

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido por fuerzas federales, según versiones no confirmadas de forma oficial.

Luego de los bloqueos registrados en Jalisco y otras partes de México, la versión de la caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG) se ha reforzado, aunque el Gobierno de México no se ha pronunciado todavía.

De acuerdo a los datos que se han filtrado, el capo cayó tras un despliegue operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, era objetivo prioritario para el Gobierno federal. 

La dimensión de los bloqueos registrados ya dibujaba la dimensión de la captura, según expertos

Además, para Estados Unidos, Oseguera Cervantes era también una prioridad en la lucha contra el narcotráfico; ofrecía una recompensa millonaria por su captura. 

En breve, más información…

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones