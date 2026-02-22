Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido por fuerzas federales, según versiones no confirmadas de forma oficial .

Luego de los bloqueos registrados en Jalisco y otras partes de México, la versión de la caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG) se ha reforzado, aunque el Gobierno de México no se ha pronunciado todavía .

De acuerdo a los datos que se han filtrado, el capo cayó tras un despliegue operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, era objetivo prioritario para el Gobierno federal.

La dimensión de los bloqueos registrados ya dibujaba la dimensión de la captura, según expertos.

Además, para Estados Unidos, Oseguera Cervantes era también una prioridad en la lucha contra el narcotráfico; ofrecía una recompensa millonaria por su captura.

En breve, más información…