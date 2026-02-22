Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), fue abatido este domingo 22 de febrero, aunque los detalles de su caída no se conocen por ahora . A partir de ese momento, toda la información con relación a él se ha vuelto importante, incluida la de sus familiares, como sucede con su esposa.

Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”, estuvo presa, pero fue liberada hace un año tras cumplir más de la mitad de la sentencia de cinco años de prisión que se le impuso a finales de 2023 por el delito de lavado de dinero.

En diciembre de 2023, Rosalinda González Valencia fue sentenciada por una jueza federal a cinco años de prisión por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero, en la modalidad de ocultamiento .

Según la sentencia, entre 2015 y 2016 la michoacana ocultó operaciones en una cuenta bancaria ligada a un autolavado que tenía en Puerto Vallarta, Jalisco.

En noviembre de 2021, la esposa de "El Mencho" fue reaprehendida por incumplir la obligación de acudir a firmar el libro de procesados durante dos meses, por lo que fue encarcelada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) femenil ubicado en el municipio de Coatlán del Río, Morelos.

Elementos de la Marina la detuvieron por primera vez en 2018, durante un operativo en el municipio de Zapopan.

¿Cómo es la familia de Rosalinda González Valencia?

La FGR la ubica como hermana de los operadores financieros de la agrupación delictiva denominada “Los Cuinis” , fundada por Abimael González Valencia, detenido en 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Nacida en la Tierra Caliente de Michoacán, Rosalinda González Valencia es conocida como "La Jefa" y con funciones de mando dentro del CNG .

Tiene 16 hermanos, que formaron parte del Cártel del Milenio y después constituyeron la organización criminal conocida como “Los Cuinis”, que se convirtió después en el brazo financiero del CNG .

Según autoridades, en 1996 Rosalinda conoció a Nemesio Oseguera, "El Mencho", con quien se casó después . Han identificado que los 16 hermanos son fundadores de “Los Cuinis”.

Entre los hermanos figuran Édgar, Arnulfo, Elvis, Mauricio, Ulises, Gerardo, Luis Ángel y José. Además de María Elena, Érika, Berenice, Marisa, Marisa Ivette y Noemí, estas últimas señaladas por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana como responsables en el trasiego de drogas a ese país.

