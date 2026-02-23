El domingo 22 de febrero, el país amaneció con noticias de alto impacto tras un operativo en el que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG). A raíz de estos hechos, diversos datos en torno al capo cobraron relevancia pública, entre ellos el traslado de sus restos desde Tapalpa, lugar donde fue abatido, hacia la Ciudad de México en un helicóptero de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante la intervención el personal militar fue agredido, por lo que respondió para salvaguardar su integridad. Como resultado, cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo “CNG” murieron en el sitio y tres más quedaron gravemente heridos; estos últimos fallecieron mientras eran trasladados por vía aérea a la capital del país. Entre ellos se encontraba “El Mencho”. No obstante, se indicó que corresponderá a las autoridades competentes realizar los peritajes necesarios para la identificación oficial.

¿Qué pasará con los restos de El Mencho?

En medio de la incertidumbre sobre el destino del cuerpo, hasta el día del operativo no se habían dado a conocer detalles sobre las decisiones del Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, durante la conferencia matutina del lunes 23 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que, conforme al protocolo habitual, el cuerpo será entregado a sus familiares una vez que concluyan los procedimientos postmortem y siempre que sea formalmente reclamado.

