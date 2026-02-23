El pasado 22 de febrero de 2026, tras un operativo militar llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, y corporaciones estatales y municipales, lograron la detención y posterior asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación .

Este operativo y la posterior caída del capo originaron bloqueos y movilizaciones violentas dentro de territorio mexicano, concentrándose con mayor fuerza dentro de Jalisco.

El origen del armamento del CNG

Este día, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, puntualizó que el origen de las armas confiscadas por las autoridades, las cuales fueron utilizadas durante el enfrentamiento armado por parte de los integrantes del grupo criminal, son, en su gran mayoría, de origen estadounidense .

"Preguntar si las armas y los calibres que usaron para resistirse son de origen de los Estados Unidos".

" En lo que va de la actual Administración, se han asegurado 23 mil armas, de esas [...] el 80 % son de origen norteamericano; entonces, en este caso, es la misma proporción ", aseveró el general.

El resumen del operativo en Jalisco

De acuerdo con la información proporcioanada por la Secretaría de Seguridad y Protecciòn Ciudadana (SSPC), se registraron 252 bloqueos en 20 entidades ; hasta las 20:00 horas del pasado domingo, aproximadamente el 90 % de los bloqueos (229) fueron desactivados , solo 23 bloqueos se estaba activos y cuatro cierres parciales.

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas .

Esta mañana, desde Palacio Nacional, la Presidenta aseveró que México despierta " con más tranquilidad " tras los hechos de violencia derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Te recomendamos: Así opera el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara esta mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *