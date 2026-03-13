El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró desde sus redes sociales la colaboración que existe en materia de seguridad entre los gobiernos del país del norte, encabezado por Donald Trump, y el de México, dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras la detención de supuestos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG).

Johnson detalló que tres traficantes de armas, vinculados al CNG, fueron aprehendidos en Baja California por parte de las autoridades mexicanas como resultado de labores de inteligencia en conjunto .

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"La detención de tres traficantes de armas vinculados al [CNG] en Baja California por parte de las autoridades mexicanas demuestra una vez más los resultados de esta cooperación histórica y el poder de la inteligencia en tiempo real para fortalecer la seguridad fronteriza", dicta en la publicación.

Ronald Johnson celebra colaboración entre gobiernos de Sheinbaum y Trump. X / @USAmbMex

El embajador de EU en México aseveró que "[d]esarmar a los cárteles y desmantelar las redes de tráfico de armas es una prioridad compartida, ya que representan una amenaza común para la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos ".

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