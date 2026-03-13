Taxis del AICM vs taxis de aplicación: Así puedes comparar precios

En medio de la controversia entre taxistas concesionados y conductores de aplicaciones por la prohibición de estos últimos dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los usuarios se mantienen expectantes y con dudas sobre cuál servicio conviene más para trasladarse desde las terminales.

Ante la proximidad del Mundial de Futbol 2026, que atraerá a miles de turistas a distintas ciudades del país, principalmente a la Ciudad de México, el debate sobre el transporte en el aeropuerto ha vuelto a tomar relevancia.

Te puede interesar: Contingencia ambiental puede volver por la temporada de calor

El costo de los taxis autorizados y la exclusividad que estos exigen frente al creciente uso de plataformas digitales como Uber y DiDi se ha convertido nuevamente en tema de discusión, luego de que en días recientes taxistas del AICM se manifestaran para exigir que estos servicios de aplicación no operen dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Durante la protesta, algunos conductores señalaron que los pasajeros que prefieran utilizar plataformas digitales deberán salir caminando de las terminales hacia zonas cercanas, como Circuito Interior o Peñón de los Baños, para poder solicitar el servicio.

Ante esta situación, autoridades federales implementaron un operativo para reducir la presencia de vehículos de aplicación en el aeropuerto, al tiempo que mantienen conversaciones con los taxistas concesionados para revisar el modelo de operación dentro del AICM.

Sin embargo, entre los usuarios persiste la duda sobre cuál alternativa resulta más económica y cómo pueden comparar los precios de ambos servicios.

¿Cómo comparar los precios del transporte en el AICM?

Para garantizar opciones de transporte seguras y reguladas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantiene un padrón activo de 11 agrupaciones de taxis autorizados cuyas tarifas pueden consultarse públicamente.

Para revisar esta información, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del aeropuerto:

https://www.aicm.com.mx/pasajeros/servicios/prestadores-de-servicios/transportes/taxis.

Dentro del portal deben dirigirse a la sección Pasajeros, después Servicios, posteriormente Prestadores de servicios y finalmente Taxis, donde encontrarán enlaces a las páginas oficiales de las empresas, números de contacto para reservas y todos los datos para cotizar sus traslados.

Por otro lado, quienes prefieran utilizar aplicaciones de transporte pueden ingresar directamente a plataformas como Uber o DiDi para consultar las tarifas estimadas de acuerdo con su destino.

Con esto, los usuarios pueden comparar los costos y los servicios para identificar cuál opción resulta más conveniente para su presupuesto antes de iniciar su traslado desde el AICM.

Cabe destacar, que las diferencias de precio dependen principalmente de la distancia del traslado y del tipo de servicio seleccionado. A continuación, algunos ejemplos de tarifas aproximadas para distintos destinos dentro del Valle de México.

Tarifas de taxis del aeropuerto

Yellow Cab

Roma Norte: 370 pesos (sedán) / 560 pesos (ejecutivo)

Polanco / Plaza Carso: 440 pesos (sedán) / 670 pesos (ejecutivo)

Santa Fe: 690 pesos (sedán) / mil 300 pesos (ejecutivo)

Ecatepec: 480 a mil 130 pesos (sedán) / 630 a mil 230 pesos (ejecutivo)

Nueva Imagen

Roma Norte: 440 pesos (sedán)

Polanco / Plaza Carso: 475 pesos (sedán)

Santa Fe: 780 pesos (sedán)

Ecatepec: 680 pesos (sedán)

Tarifas en aplicaciones de transporte

Uber

Roma Norte: 134.95 pesos (estándar) / 187.49 pesos (confort)

Polanco / Plaza Carso: 194 pesos (estándar) / 279 pesos (confort)

Santa Fe: 309 pesos (estándar) / 439 pesos (confort)

Ecatepec: 127 pesos (estándar) / 149 pesos (confort)

DiDi

Roma Norte: 98 pesos (estándar) / 188 pesos (premier)

Polanco / Plaza Carso: 149 pesos (estándar) / 266 pesos (premier)

Santa Fe: 245 pesos (estándar) / 422 pesos (premier)

Ecatepec: 145 pesos (estándar) / 260 pesos (premier)

También puedes leer: Este es el calendario oficial para pasar de 48 a 40 horas la jornada laboral

Es importante resaltar que los taxis del aeropuerto suelen tener tarifas más elevadas debido a que operan bajo un esquema regulado distinto al de las plataformas digitales.

No obstante, pese a las justificaciones presentadas por ambos sectores, el debate público sobre el costo del transporte desde el aeropuerto continúa. Sin embargo, la posibilidad de comparar ambas opciones representa una gran alternativa para los usuarios, ya que les permite elegir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades y a su presupuesto antes de salir del aeropuerto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP