VIDEO: Captan a presunto colaborador de Catedral en Puebla tomando dinero de la limosna

Un video que ha sido difundido en redes sociales muestra a un presunto colaborador de la Catedral de Tehuacán tomando el dinero de las bolsas destinadas al diezmo. Esto fue captado por las cámaras de seguridad del recinto religioso. En la grabación observamos cómo el hombre mete la mano a la bolsa de las limosnas recolectadas durante la misa.

Posteriormente el sujeto saca los billetes y las monedas de la bolsa para guardarlos en su bolsillo, de manera discreta para no ser visto.

En el video también observamos que el sujeto toma solo una parte del dinero y deja el resto en la bolsa, esto para evitar ser descubierto al dejar una parte del monto en las urnas del templo.

La imágenes que circularon en redes sociales inmediatamente generaron inconformidad e indignación entre los feligreses, ya que cabe recordar se trata de dinero correspondiente a donativos voluntarios realizados por los feligreses durante la misa.

Usuarios en redes se indignan por presunto robo de limosna

Usuarios en redes sociales criticaron la acción señalando que es un dinero que se destina a la iglesia por parte de los fieles dentro de una celebración religiosa, considerandolo así una falta grave.

Hasta esta noche no se ha confirmado la identidad del sujeto ni su función dentro de la iglesia.

Asimismo, el debate ha dejado de centrarse en la transparencia de donaciones dentro de instituciones religiosas.

Hasta ahora no hay comunicado oficial sobre el robo de dinero

Hasta esta noche de viernes, la Diócesis de Tehuacán no ha dado a conocer un comunicado oficial para aclarar si se abrirá una investigación en contra del presunto colaborador. Tampoco ha salido a la luz si el caso ha sido denunciado ante las autoridades civiles.

CA