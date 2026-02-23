Tras una jornada marcada por bloqueos carreteros y enfrentamientos en distintos puntos del país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México manifestó su solidaridad por los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo, luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Mediante un boletín difundido en redes sociales, el organismo internacional lamentó la pérdida de vidas humanas, tanto de civiles como de integrantes de las fuerzas armadas que fallecieron “en el cumplimiento de su deber”, en el contexto de los operativos y agresiones registradas en varias entidades.

“Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando al Gobierno de México en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada en apego al Estado de Derecho”, agregó.

La noche del domingo, el Gabinete de Seguridad reportó un total de 252 bloqueos en 20 estados de la República. Hasta las 20:00 horas, aproximadamente el 90% de las afectaciones habían sido desactivadas, según el informe oficial.

En la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que las agresiones posteriores al abatimiento de “El Mencho” dejaron un saldo de 62 personas fallecidas.

Detalló que en Jalisco se registraron seis agresiones, en las que murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la Fiscalía General del Estado; además de una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos criminales.

En Michoacán, añadió, se contabilizaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

MF