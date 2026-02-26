El Superpeso mexicano mantiene su tendencia al alza frente a su par, el dólar estadounidense, en la apertura de esta jornada del jueves 26 de febrero.

Al arranque de la jornada, el peso mexicano se cotiza en 17.18 unidades por dólar (A las 07:35 horas), lo que representa una apreciación del 0.11 por ciento con relación a ayer , según información de Bloomberg.

Ayer, en la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.1% frente al dólar, al cotizar en 17.16 unidades por billete verde, frente a los 17.17 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 262 millones de títulos por un importe de 20.838 millones de pesos (unos 1.214 millones de dólares).

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este miércoles un 0.3%, su segundo avance consecutivo, y en su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se alcanzó los 71.144.35 puntos.

"En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.3%, avanzando en tres de las últimas cuatro sesiones", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Cotización peso-dólar en bancos este jueves 26 de febrero de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banamex 16.62 17.58 Banco Azteca 15.90 17.79 Banorte 15.95 17.45 BBVA Bancomer 16.33 17.46 Scotiabank 15.10 18.70

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:50 horas— es en Banamex; y la venta, en Banorte .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de EFE y Bloomberg

OA