Lo detalles sobre cómo vivía Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), han cobrado relevancia luego de que el pasado domingo, durante un operativo militar en Tapalpa Country Club, fuerzas militares lo dieran de baja.

Tras el hecho, se desataron diversos bloqueos y enfrentamientos armados en varios estados del país.

Un día después de la operación militar que concluyó con la muerte de Oseguera Cervantes, se difundieron fotografías del inmueble donde presuntamente el capo vivió sus últimas horas en una exclusiva cabaña de dos pisos.

¿A qué santos era devoto “El Mencho”?

Las imágenes del lugar donde solía descansar “El Mencho” resguardaban algunas pertenencias como ropa, perfumes, alimentos, medicinas y artículos de higiene personal. Uno de los escenarios que había en este refugio, el cual captó la atención, fue un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel, con una carta de enero de 2026 con el Salmo 91 escrito a mano .

San Judas Tadeo

Es poca la información que se tiene de San Judas Tadeo; según algunos testimonios en la Biblia, es primo de Jesús, por lo que el parecido entre ambos es no solo físico, sino a nivel espiritual. Además de que murió como un mártir junto a San Simón, con quien se le festeja el mismo día.

Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Por esta razón es considerado patrono de las causas imposibles y comparte este patronazgo con Santa Rita de Cascia .

Los fieles al "santo de las causas perdidas", como le llaman, se han multiplicado debido a los numerosos "favores" que sus devotos aseguran haber conseguido por su intercesión, como señala la misma Iglesia católica.

San Chárbel

San Chárbel fue un monje y sacerdote maronita libanés, reconocido por vivir como ermitaño en austeridad. Es considerado como un "poderoso intercesor" , canonizado en 1977 por Pablo VI, lo cual lo convirtió en un santo venerado mundialmente.

Nació bajo el nombre de Youssef Antoun Makhlouf e ingresó al monasterio a los 23 años. Pasó los últimos años de su vida como ermitaño en la región de Annaya, dedicándose a la oración y el ayuno, sin embargo, las historias de sus obras milagrosas durante y después de su vida se han extendido por todo el mundo.

Según la creencia católica, San Chárbel es reconocido por ser "el santo de los milagros", patrono de los que sufren en cuerpo y alma . Su día en el calendario litúrgico se celebra el 24 de julio.

De acuerdo con el sitio especializado catholic.com la devoción a San Chárbel aumentó a mediados del siglo XX, con millones de personas que peregrinan a su tumba cada año. Desde su muerte, se han reportado más de 33,000 sanaciones milagrosas por su intercesión.

Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe es una de las advocaciones marianas más importantes del mundo. En México, es especialmente venerada y considerada como reina entre los católicos. Es un símbolo de la mexicanidad y su culto se relaciona con el de una madre que asiste y protege a sus hijos . Las peticiones a su intercesión ante Dios son las que un hijo realiza a su madre para buscar ayuda.

Su santuario, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, concentra a más de 20 millones de peregrinos al año. El segundo lugar más visitado por católicos, después de la Basílica de San Pedro, en Roma.

¿Qué pedía?

Entre las cosas halladas, se encontró un Salmo bíblico (el 91) escrito a mano en una hoja de cuaderno en enero de 2026 e indica que hay que confiar en Dios porque puede librar de enemigos, de enfermedades e incluso de la muerte, así como de la fuerza que el omnipotente puede dar al tomarlo por guía , lo que adquiere un sentido irónico debido a lo ocurrido en Tapalpa el pasado 22 de febrero, día en que el capo del crimen organizado más buscado en el país e internacionalmente murió al ser abatido por elementos de las Fuerzas Armadas.

Aspectos de Tapalpa Country Club, lugar donde vivía presuntamente "El Mencho". La casa se ubicaba en el número 39 en este club privado de residencias. A unos 10 kilómetros del pueblo mágico de Tapalpa. SUN / ARCHIVO

