Mexicanos y mexicanas se movilizaron el pasado 15 de noviembre en distintos estados para exigir mayor seguridad y la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Estos grupos fueron convocados desde un perfil en distintas redes sociales llamado Generación Z . Este colectivo salió nuevamente a marchar en Ciudad de México este jueves 20 de noviembre.

Sheinbaum, durante " La Mañanera " del lunes, afirmó que la mayor parte de los asistentes a la marcha del pasado sábado no eran jóvenes, como se presumía en redes sociales. La Mandataria señaló que la movilización no tuvo la convocatoria deseada, ya que hubo “ muchos adultos y muy pocos jóvenes ”.

“ La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z, sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon en la Marea Rosa (grupo de oposición al gobierno) ”, zanjó.

Este jueves 20 de noviembre, las movilizaciones de este grupo se reactivaron, pero solo en Ciudad de México. Una de las sedes de estas movilizaciones sería la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , pero nadie asistió allí.

La explanada de la Biblioteca Central de la UNAM lució vacía, luego de que nadie atendió la convocatoria para la marcha prevista a las 10:00 horas. Alrededor de las 09:30 horas, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades y algunos medios de comunicación que esperaban la presencia de los manifestantes.

En un recorrido realizado, se consultó a diversos estudiantes, quienes afirmaron que desconocían la convocatoria y sostuvieron que dicho movimiento era ajeno. Además, constató que personal de seguridad tenía conocimiento de la concentración, pero al corte de las 11:40 horas no se registró presencia de ningún participante.

Marcha de la Generación Z este 20 de noviembre

En redes sociales, ya circulan algunos videos que dan cuenta de cómo se ha vivido la segunda marcha de este colectivo en la Ciudad de México. A continuación, compartimos algunas de las imágenes más impactantes de lo que va de la jornada.

