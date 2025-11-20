Asesinan a exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, Lauro Orozco Gómez

El ex alcalde del municipio de Ignacio Zaragoza, en Chihuahua, Lauro Orozco Gómez, fue asesinado a balazos en las últimas horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba dentro de una camioneta Chevrolet Silverado con placas del Estado de Chihuahua, cuando recibió al menos un impacto de arma de fuego en el vidrio del lado del conductor.

El que también fue candidato a la diputación local por Movimiento Ciudadano, murió en el lugar, según se informó.

La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación detalló que realiza las indagatorias para el esclarecimiento del homicidio cometido al masculino identificado como Lauro O. G., en el municipio de Ignacio Zaragoza.

A las 14:19 horas, del miércoles, el radio operador de Seguridad Pública, informó a los agentes ministeriales sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez sin número, del citado poblado.

En el lugar, los agentes, tuvieron a la vista una pick up de color gris, de la marca Chevrolet línea Cheyene y abordo, el cuerpo sin vida , al cual a simple vista se le aprecian dos orificios de entrada uno en pómulo izquierdo con orificio de salida ojo derecho, otro orificio de entrada sin salida en la región del cuello del lado izquierdo.

Dentro de las primeras indagatorias, se entrevistó a un familiar de la persona fallecida, quien informó a los agentes ministeriales que el fallecido había salió de su casa, para ir a una bodega donde guarda la cerveza, ya que tenía un negocio de venta de vinos y licores.

Personal de Servicios Periciales, aseguraron dos teléfonos celulares y dos casquillos percutidos calibre. 9mm, mismos que fueron embalados, en tanto que el levantamiento y traslado del cuerpo estuvo a cargo de personal del SEMEFO para la necropsia de ley.

