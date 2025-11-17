El pasado 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se manifestaron de forma pacífica en Ciudad de México para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción. Este lunes, ANTAC dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre.

Durante su movilización frente a Palacio Nacional, Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua, denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores .

Por su parte, David Estevez, presidente de ANTAC, denunció que los operadores de carga enfrentan una crisis de inseguridad sin precedentes.

" Antes se robaban cinco o siete tráilers diarios, hoy nos están robando entre 55 y 60 vehículos de carga al día. Los datos que saca el oficialismo de que se combate la inseguridad son falsos ", afirmó.

Rodríguez y Estevez indicaron que la alianza entre campesinos y transportistas busca articular un frente nacional de presión que obligue a las autoridades a abrir una mesa de diálogo.

" El campo no puede sobrevivir con carreteras inseguras, con precios injustos y con corrupción. Por eso hoy estamos aquí juntos, el hombre del campo y el hombre camión ", expresaron.

Los manifestantes advirtieron que mantendrían movilizaciones en distintas regiones del país. Entre sus demandas se incluyen la revisión de los costos de transporte, la regulación de tarifas de grúas y la atención urgente a los productores afectados por la inflación y la inseguridad rural.

¿Bloqueos carreteros el 24 de noviembre?

Este lunes, el director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez, dio a conocer desde las redes sociales oficiales de la organización que se llevarán a cabo bloqueos carreteros el 24 de noviembre de 2025. Hasta el momento, el FNRCM no ha emitido su posicionamiento al respecto.

Se prevé que, como en la movilización pasada, estos cierres a la circulación inicien entre las 06:00 y las 08:00 horas. Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera .

En esta ocasión, los convocantes dijeron que también irrumpirían en las operaciones de alguna aduanas mexicanas " como forma de presión máxima para ser atendidos " por la Presidenta Claudia Sheinbaum , pues consideran que en las reuniones con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué , solo han recibido " promesas incumplidas ".

FF