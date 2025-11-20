Anuncian transportistas y productores de maíz megabloqueo el 24 de noviembre

Transportistas y productores de maíz de Sinaloa anunciaron bloqueos a partir del próximo 24 de noviembre en varias carreteras del país pero no precisaron si incluyen las de Jalisco.

Señalaron que el megabloqueo se realiza luego de que no se llegara a un acuerdo con el Gobierno Federal para atender sus demandas.

"Hemos tomado la determinación del día lunes 24 de este mes que nos vamos a la movilización que habíamos anunciado con anticipación" dijo David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas.

El vocero de los transportistas hizo un llamado a toda la ciudadanía a no salir a las carreteras porque no habrá paso.

"Principalmente a todos los transportistas del país a que no saquemos un solo viaje, en otras ocasiones s e les ha invitado a tomar carreteras a realizar marchas lentas y no hemos tenido resultados en estas mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores que de alguna manera solidaría han querido resolver el problema, pero quiero decirles que no hemos tenido ningún resultado" , subrayó.

Añadió que los transportistas siguen en unión firme con los productores que son la vértebra de la economía del país.

Baltazar Valdés, líder del movimiento campesino Frente Nacional de Rescate al Campo, dijo que saldrán juntos a la manifestación en carreteras, toma de aduanas y de industrias.

"Creo que es un momento muy especial, intentamos a través del diálogo y la negociación, pero no se logró, por supuesto el esfuerzo que esto ha representado en esta mesa. Preparémonos el lunes 24 de noviembre nos vamos a la toma de carreteras, al cierre total, a la toma de la industria y a la toma de las aduanas en la frontera norte", aseguró.

Desde principios de mes integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) se manifestaron afuera de las instalaciones de Palacio Nacional para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción y apoyo a los productores de maíz.

