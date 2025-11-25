Marcha 25N: Cierres y afectaciones en Metro y Metrobús HOY

Como parte de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta tarde se llevará a cabo la denominada Marcha 25N, con el objetivo de visibilizar esta problemática y exigir un alto a los actos de violencia contra las mujeres.

Debido a estas movilizaciones, algunas vialidades y servicios de transporte público, como el Metro y el Metrobús, se verán afectados y podrían presentar cambios en sus horarios.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro advirtieron sobre el cierre total de algunas estaciones , por lo que se recomienda tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Según lo informado, este martes 25 de noviembre, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el inicio del servicio hasta nuevo aviso. Los trenes no permitirán el ascenso ni descenso de usuarios.

Para llegar al Centro Histórico, se sugiere utilizar otras estaciones como Isabel la Católica (Línea 1), Pino Suárez (Líneas 1 y 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Allende (Línea 2), Salto del Agua (Líneas 1 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8).

Por su parte, el Metrobús realizará cortes de servicio dependiendo del paso de los contingentes, por lo que los horarios pueden variar según la magnitud de la marcha. Se recomienda consultar los cambios del servicio en su página oficial: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la manifestación comenzará a las 14:00 horas en Paseo de la Reforma y se dirigirá al Zócalo capitalino, por lo que la circulación de vehículos particulares también se verá restringida en la zona.

Tanto el Metro como el Metrobús y el Gobierno capitalino pidieron a los usuarios programar sus rutas y tomar en cuenta estos cambios para evitar complicaciones en su camino a casa, al trabajo o a la escuela.

