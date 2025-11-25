Martes, 25 de Noviembre 2025

¿Cómo amanece Michoacán con los bloqueos carreteros?

Bloqueos carreteros: Los inconformes continúan su protesta contra la ley del agua y en apoyo por el campo

Este martes 25 de noviembre, campesinos y transportistas continúan bloqueando carreteras y autopistas en varios estados del país, entre ellos Michoacán. SUN / ARCHIVO

Transportistas y campesinos bloquearon este lunes 76 puntos en autopistas, carreteras, casetas y puentes fronterizos de al menos 19 estados del país, en demanda de seguridad en los caminos, precios justos para sus cosechas y rechazo a la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Pese a los señalamientos de las autoridades federales, en el sentido que las manifestaciones obedecen a un fin político, inconformes en varios estados insistieron en que no pertenecen a ningún partido político y pidieron al gobierno no calificar su movimiento como acción partidista, sino como una demanda legítima.

Este martes 25 de noviembre, campesinos y transportistas continúan bloqueando carreteras y autopistas en varios estados del país, entre ellos Michoacán.

Los inconformes continúan su protesta contra la ley del agua y en apoyo por el campo.

MICHOACÁN

Así amanece Michoacán, con bloqueos de transportistas y campesinos:

  • Autopista de Occidente: Bloqueo en la plaza de cobro de Panindícuaro
  • Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Ecuandureo
  • Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Vista Hermosa
  • Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Zinapécuaro
  • Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Ocotlán
  • Autopista Siglo XXI: Presencia de manifestantes en la caseta de Santa Casilda, pero sin bloqueo
  • Bloqueo en la carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS Villamar
  • Bloqueo en la carretera federal Sahuayo-La Barca, en el crucero de La Palma
  • Bloqueo en la carretera Tiripetío-Eréndira, a la altura de Villa Madero
  • Bloqueo en la carretera Jacona-Jiquilpan, en el municipio de Chavinda
  • Bloqueo en la carretera Vista Hermosa-Briseñas, km 46

¿Por qué se manifiestan los transportistas y productores del campo?

El pasado lunes 24 de noviembre transportistas y productores agrícolas realizaron un mega bloqueo en los principales accesos del país.

Los manifestantes exigen precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

De acuerdo con Segob se registraron cierres en 17 estados, lo que está generando afectaciones a la ciudadanía y sus actividades.

En total se reportaron 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.

