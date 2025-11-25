Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 25 de noviembre de 2025

Monitoreo En Vivo de los temblores en México. ESPECIAL / SSN

El estado de Chiapas registró actividad sísmica durante la madrugada de este 25 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblor en Tonalá

Durante las primeras horas de este martes 25 de noviembre, el estado de Chiapas registró un sismo en punto de la 07:02, 133 kilómetros al sureste de Tonalá. El siniestro se presentó a 16.2 km de profundidad con magnitud 4.3. Autoridades de Protección Civil y Bomberos de la localidad no reportaron daños.