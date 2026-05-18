Mahahual: 5 claves para entender el conflicto en manglares de Quintana Roo

Recientemente el plan de Royal Caribbean, que busca construir un nuevo parque acuático en la zona costera de Mahahual, Quintana Roo, causó polémica legal y ambiental, así como la indignación de miles de mexicanos ya que t iene el propósito de construirse sobre más de 90 hectáreas de selva manglar.

El parque incluiría más de 30 toboganes, playas artificiales, piscinas, bares y restaurantes, con la capacidad de recibir hasta 20 mil visitantes a diario. La comunidad no rebasa ni los 2 mil 600 habitantes.

Lo más alarmante es que el proyecto pondría en peligro a cientos de especies tanto de flora como de fauna terrestre y marina , entre ellas especies en peligro de extinción, por no decir toda la contaminación que recibiría el océano por los químicos del parque, de los productos como bloqueadores de los visitantes, y toda la basura que llegaría a terminar en el mar.

Estas son las claves para comprender el conflicto

Además de un conflicto social, la problemática ha tomado relevancia debido a la importancia de los ecosistemas de Mahahual, y a continuación te contamos algunas claves para saber por qué miles de personas alrededor del país están en contra del megaproyecto.

Manglares

Los manglares son ecosistemas costeros formados por árboles tolerantes a la sal, y son considerados como barreras fundamentales contra los huracanes . Retienen sedimentos, amortiguan inundaciones y disminuyen la erosión costera.

Arrecifes de coral

Los arrecifes de coral actúan como defensas naturales para reducir los oleajes fuertes y reducir el impacto de huracanes. Además, los arrecifes de Mahahual pertenecen al Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo.

Biodiversidad ambiental

El territorio es hogar de cientos de especies de flora y fauna marina y terrestre, muchas protegidas ya que se encuentran en peligro de extinción. El destruir su hábitat podría desencadenar consecuencias fatales para los animales y plantas de la zona.

Ubicación estratégica

Al encontrarse en la Costa Maya, al sur de Quintana Roo, su posición local promueve la protección a huracanes provenientes del Caribe, pues es una de las barreras naturales más importantes y su destrucción implicarían mayores peligros a desastres naturales.

Economía local

La conservación de las playas, arrecifes y manglares de Mahahual es esencial para el turismo local, pues cientos de empleos son generados alrededor de la población. Por ello, el turismo masivo podría afectar gravemente la economía local.

Activismo ambiental

Durante el mes de enero del 2026 se informó que la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) habría frenado las obras debido a la falta de autorización por parte del gobierno. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio a conocer que, efectivamente, no se contaba con autorización ambiental para la construcción del megaproyecto.

Aún así, el proyecto ha ido avanzado en medio de estas irregularidades con los permisos, y a pesar de la oposición social y legal, Royal Caribbean ya se encuentra promocionando la apertura del parque turístico para 2027.

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