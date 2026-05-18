Lunes, 18 de Mayo 2026

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Maru Campos reacciona a marcha de Morena en su contra

La gobernadora fue interceptada por medios rumbo a su despacho en Palacio de Gobierno

Por: SUN .

Maru Campos dio sus primeras declaraciones tras la marcha del sábado que congregó a simpatizantes de Morena en su contra. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Ariadna Montiel

Maru Campos dio sus primeras declaraciones tras la marcha del sábado que congregó a simpatizantes de Morena en su contra. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Ariadna Montiel

Este lunes, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dio sus primeras declaraciones públicas luego de la manifestación que se realizó el sábado pasado en favor de que fuese iniciado un proceso de juicio político en su contra luego de la participación de unos agentes de la CIA en un operativo de seguridad llevado a cabo en el estado.

Al respecto, la mandataria estatal aseguró que "cada quien hace lo que puede".

Sobre la solicitud del juicio político que Ariadna Montiel, afirmó el sábado pasado que se iniciaría en contra de Campos Galván, la gobernadora aseguró que hay que conocer a Chihuahua.

"Hay que conocer Chihuahua. Chihuahua es una tierra de ciudadanos, de personas, de seres humanos libres, soberanos, que votan en las urnas de manera libres. En general son libres. Eso no funciona", expresó de manera breve a medios de comunicación en Chihuahua.

La gobernadora no respondió más cuestionamientos sobre el tema y se dirigió a su despacho en Palacio de Gobierno.

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Estas serían las primeras declaraciones que da sobre la marcha que se realizó la tarde del sábado en la capital del estado.

Origen del conflicto por la presunta presencia de la CIA en Chihuahua

El conflicto que detonó la solicitud de juicio político tiene su origen en un operativo de seguridad realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con reportes de diversos medios, durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio fallecieron dos agentes estadounidenses presuntamente vinculados a la CIA. 

En ese sentido, Morena acusa a la administración de Maru Campos de haber facilitado y ocultado la participación de estas agencias extranjeras sin notificar a las autoridades federales, lo que desató la crisis política actual.

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