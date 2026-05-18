Las vacaciones de verano se adelantan de golpe para millones de alumnos en México. La fragmentación del calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) provocará que tres de cada diez estudiantes terminen clases antes de lo previsto, dejando a Colima con el recorte más drástico de 23 días y sumiendo a las familias en la incertidumbre.

Vacaciones anticipadas para varios estados de México

Aunque la SEP mantiene oficialmente el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio, en los estados ya comenzó la fragmentación del calendario: 3 de cada 10 estudiantes terminarán clases antes de esa fecha , mientras que Colima aplicará el recorte más drástico con 23 días menos de actividades escolares .

De acuerdo con un seguimiento realizado por la organización Mexicanos Primero, siete de cada diez alumnos de educación básica continuarán bajo el calendario original, pero varios estados ya ajustaron sus fechas de salida por decisiones locales .

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Hasta ahora, 18 entidades mantendrán el fin de clases el 15 de julio; sin embargo, 10 estados todavía no informan si modificarán el calendario escolar , lo que mantiene incertidumbre entre madres, padres y docentes.

Colima y Yucatán cerrarán antes el ciclo escolar

Los casos que más llaman la atención son Colima y Yucatán. En Colima se eliminarán 23 días de clases, mientras que en Yucatán el ciclo concluirá 13 días antes de lo previsto originalmente .

En conjunto, ambas entidades concentran a 546 mil 90 estudiantes de educación básica y 129 mil 910 de educación media superior que tendrán menos días de actividades escolares.

Por otra parte, Nuevo León y Sinaloa también adelantarán el cierre del ciclo —el 8 y 10 de julio, respectivamente —, aunque en esos casos ya se había contemplado desde el inicio del ciclo escolar cumplir con los 185 días efectivos de clase establecidos por las autoridades educativas.

Mexicanos Primero señaló que ha dado seguimiento puntual a las decisiones tomadas en cada entidad desde el primer anuncio de la SEP sobre el cierre del ciclo escolar y el inicio del periodo vacacional.

¿Cómo quedó el calendario escolar en Jalisco?

En el ámbito local, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) determinó que la entidad mantendrá vigente el documento publicado el pasado 21 de abril en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

De acuerdo con este esquema, el fin de las clases ordinarias en las aulas para los alumnos de educación básica está programado para el martes 30 de junio de 2026. Posteriormente, el miércoles 1 de julio se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que los días jueves 2 y viernes 3 de julio estarán destinados a un taller intensivo de formación continua para el personal docente.

Del 6 al 14 de julio se ofrecerán actividades pedagógicas complementarias de carácter opcional para las y los estudiantes que requieran apoyo adicional. Durante este mismo periodo, las madres, padres y tutores tendrán habilitada la opción de descargar las boletas de evaluación y los certificados electrónicos a través de la plataforma digital APPrende Jalisco. Con estas acciones, el miércoles 15 de julio de 2026 concluirá oficialmente el ciclo escolar, dando paso al receso de verano para toda la comunidad educativa del estado.

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