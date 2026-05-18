De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 18 de mayo de 2026 el país experimentará un drástico y peligroso contraste climático. Una circulación anticiclónica posicionada estratégicamente sobre el Golfo de México mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio.

Esta persistente onda de calor afectará directamente a 18 estados de la geografía nacional, donde las temperaturas máximas podrían superar fácilmente la barrera de los 40 grados Celsius . Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han emitido alertas urgentes para que la población extreme precauciones, evite la exposición prolongada al sol y se mantenga en constante hidratación.

Para nuestra región, el estado de Jalisco no será la excepción a este fenómeno meteorológico sofocante. En las zonas del centro, sur y suroeste de la entidad, incluyendo toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se sentirá un ambiente sumamente bochornoso y pesado durante la mayor parte de la jornada diurna.

Sin embargo, este calor extremo tiene las horas contadas en algunas zonas específicas del país . El pronóstico oficial de las autoridades indica que, a partir de hoy mismo, las altas temperaturas comenzarán a ceder gradualmente en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, brindando un muy necesario respiro a todos sus habitantes.

Lluvias, granizo y vientos: la otra cara de la moneda climática

Mientras el calor asfixia a una buena parte del país, una línea seca ubicada en el norte interactúa de forma violenta con la corriente en chorro subtropical. Esta peligrosa combinación atmosférica provocará vientos muy fuertes, con rachas que irán de los 60 a los 80 km/h y posibles tolvaneras que afectarán la visibilidad en los estados de Sonora y Chihuahua.

Por si esto fuera poco, un extenso canal de baja presión extendido en el interior de la República Mexicana cambiará el panorama por completo. La constante entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe desatará lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados importantes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En las regiones del centro y sur del país, las precipitaciones también se harán presentes con notable fuerza durante la tarde y noche. Se esperan lluvias fuertes acompañadas de intensas descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Para Jalisco y sus municipios aledaños, el SMN pronostica intervalos de chubascos que podrían refrescar el ambiente hacia el atardecer . Estas lluvias, aunque catalogadas como moderadas, exigen máxima precaución al volante en las transitadas calles de Guadalajara debido al alto riesgo de encharcamientos repentinos y pavimento resbaladizo.

Tips rápidos para sobrevivir al clima extremo de este lunes

Ante este complejo escenario de contrastes meteorológicos, resulta vital estar completamente preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir. Las autoridades de Protección Civil recomiendan no bajar la guardia en ningún momento, ya que los temidos golpes de calor y las inundaciones relámpago son riesgos latentes durante toda esta jornada de lunes.

Aquí te compartimos una lista de recomendaciones clave y muy prácticas para enfrentar el clima de hoy:

• Usa protector solar de alto espectro y ropa ligera de colores claros si sales de casa.

• Lleva siempre contigo una botella de agua para evitar la deshidratación severa.

• Carga un paraguas o impermeable resistente, especialmente si vives en el centro o sur del país.

• Evita refugiarte bajo los árboles o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

Además de estas medidas personales, es fundamental prestar especial atención y cuidado a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Los niños pequeños, los adultos mayores de 60 años y las mascotas son quienes más sufren los estragos directos de la onda de calor, por lo que deben permanecer en lugares frescos, techados y bien ventilados.

Si tienes planeado salir a carretera por motivos de trabajo o personales, revisa minuciosamente las condiciones meteorológicas de tu ruta antes de arrancar. Los densos bancos de niebla matutinos y las fuertes rachas de viento vespertinas podrían reducir drásticamente la visibilidad, incrementando de manera significativa el riesgo de accidentes en las principales vías de comunicación.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales de la Conagua y las dependencias de Protección Civil de tu localidad. En EL INFORMADOR seguiremos monitoreando y actualizando el pronóstico del tiempo para que el clima no te tome por sorpresa y puedas realizar todas tus actividades diarias con total seguridad y confianza.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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