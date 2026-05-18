Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca impedir que empresas despidan trabajadores usando frases ambiguas como “pérdida de confianza” o “baja productividad” sin pruebas claras. De aprobarse, un aviso mal redactado podría convertir automáticamente el caso en despido injustificado.En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca modificar la forma en que las empresas notifican despidos y terminaciones laborales. La propuesta fue impulsada por Armando Corona Arvizu, legislador de Morena, quien plantea que actualmente muchos trabajadores reciben avisos de rescisión con términos generales que no explican realmente por qué fueron despedidos.La iniciativa propone modificar el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para obligar a los empleadores a entregar avisos de despido mucho más detallados y sustentados. De aprobarse, las empresas ya no podrían justificar despidos únicamente con frases ambiguas o subjetivas sin pruebas verificables.Según el proyecto, cualquier aviso de rescisión laboral tendría que incluir:Además, la propuesta busca prohibir expresamente expresiones como:o cualquier otra frase similar que no pueda demostrarse con hechos concretos.De acuerdo con Armando Corona Arvizu, aunque la ley ya obliga a entregar un aviso de rescisión laboral, en la práctica muchos trabajadores reciben documentos con explicaciones vagas que dificultan defenderse legalmente.La iniciativa sostiene que esto genera incertidumbre jurídica y deja a los empleados en desventaja frente a las empresas cuando intentan acudir a tribunales laborales o reclamar despidos injustificados. En la exposición de motivos, el legislador señala que existen casos donde los trabajadores no reciben detalles sobre lo ocurrido ni pruebas claras relacionadas con la terminación laboral.Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que la falta de claridad en el aviso de despido podría convertir automáticamente el caso en un despido injustificado. Esto significa que, si la empresa no entrega información detallada, comprobable y objetiva, el trabajador podría reclamar indemnización, prestaciones y otros derechos laborales conforme a la ley.La iniciativa también contempla posibles sanciones para quienes incumplan con estas nuevas obligaciones.Otro de los objetivos principales de la reforma es combatir las llamadas “renuncias voluntarias forzadas”, una práctica denunciada desde hace años por trabajadores y especialistas laborales. Según el proyecto, existen casos donde empleados afirman haber sido presionados para firmar su salida y perder derechos relacionados con indemnizaciones o prestaciones.Para evitarlo, la iniciativa plantea que incluso las renuncias deberán cumplir ciertos requisitos obligatorios.Entre ellos destacan:La ausencia de cualquiera de estos elementos también podría considerarse despido injustificado.El diputado Armando Corona Arvizu afirmó que la propuesta no busca impedir que las empresas tomen decisiones internas o limiten su operación. Según el documento presentado en la Cámara de Diputados, la intención es generar mayor claridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.La propuesta forma parte de una serie de iniciativas laborales promovidas recientemente por el legislador de Morena. Entre ellas destacan proyectos relacionados con nuevas condiciones laborales y derechos para trabajadores en México.Algunas de las propuestas impulsadas recientemente incluyen:Por ahora, la iniciativa apenas fue presentada y todavía deberá seguir el proceso legislativo correspondiente dentro de la Cámara de Diputados.Esto implica análisis en comisiones, posibles modificaciones y una eventual discusión y votación antes de que pueda convertirse en ley. Mientras tanto, la propuesta ya abrió debate sobre las prácticas de despido en México, el alcance de la protección laboral y la necesidad de establecer reglas más claras en la relación entre empresas y trabajadores.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB