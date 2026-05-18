Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca impedir que empresas despidan trabajadores usando frases ambiguas como “pérdida de confianza” o “baja productividad” sin pruebas claras. De aprobarse, un aviso mal redactado podría convertir automáticamente el caso en despido injustificado.

Buscan prohibir despidos con frases ambiguas en México

En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca modificar la forma en que las empresas notifican despidos y terminaciones laborales. La propuesta fue impulsada por Armando Corona Arvizu, legislador de Morena, quien plantea que actualmente muchos trabajadores reciben avisos de rescisión con términos generales que no explican realmente por qué fueron despedidos.

¿Qué cambiaría con la reforma laboral?

La iniciativa propone modificar el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para obligar a los empleadores a entregar avisos de despido mucho más detallados y sustentados. De aprobarse, las empresas ya no podrían justificar despidos únicamente con frases ambiguas o subjetivas sin pruebas verificables.

Según el proyecto, cualquier aviso de rescisión laboral tendría que incluir:

Una descripción objetiva de los hechos

Circunstancias verificables

Datos claros sobre tiempo, modo y lugar

Elementos que permitan comprobar la causa del despido

Además, la propuesta busca prohibir expresamente expresiones como:

“Baja productividad”, “Pérdida de confianza” sin sustento, “Recorte de personal”, “Por así convenir a los intereses del patrón”

o cualquier otra frase similar que no pueda demostrarse con hechos concretos.

CANVA

Morena busca evitar despidos poco claros

De acuerdo con Armando Corona Arvizu, aunque la ley ya obliga a entregar un aviso de rescisión laboral, en la práctica muchos trabajadores reciben documentos con explicaciones vagas que dificultan defenderse legalmente.

La iniciativa sostiene que esto genera incertidumbre jurídica y deja a los empleados en desventaja frente a las empresas cuando intentan acudir a tribunales laborales o reclamar despidos injustificados. En la exposición de motivos, el legislador señala que existen casos donde los trabajadores no reciben detalles sobre lo ocurrido ni pruebas claras relacionadas con la terminación laboral.

Un despido podría considerarse injustificado automáticamente

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que la falta de claridad en el aviso de despido podría convertir automáticamente el caso en un despido injustificado. Esto significa que, si la empresa no entrega información detallada, comprobable y objetiva, el trabajador podría reclamar indemnización, prestaciones y otros derechos laborales conforme a la ley.

La iniciativa también contempla posibles sanciones para quienes incumplan con estas nuevas obligaciones.

Puntos clave de la reforma

Las empresas tendrían que justificar despidos con pruebas verificables

Frases ambiguas quedarían prohibidas

Los trabajadores podrían exigir más información legalmente

La falta de claridad podría convertir el caso en despido injustificado

También se contemplan cambios para evitar “renuncias voluntarias forzadas”

La propuesta también busca frenar las “renuncias forzadas”

Otro de los objetivos principales de la reforma es combatir las llamadas “renuncias voluntarias forzadas”, una práctica denunciada desde hace años por trabajadores y especialistas laborales. Según el proyecto, existen casos donde empleados afirman haber sido presionados para firmar su salida y perder derechos relacionados con indemnizaciones o prestaciones.

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Para evitarlo, la iniciativa plantea que incluso las renuncias deberán cumplir ciertos requisitos obligatorios.

Entre ellos destacan:

Entregar un documento por escrito firmado y fechado

Explicar claramente la causa real de la terminación

Detallar circunstancias de tiempo, modo y lugar

Informar al trabajador sobre indemnización, finiquito y prestaciones

Garantizar que la renuncia sea libre y sin presión

La ausencia de cualquiera de estos elementos también podría considerarse despido injustificado.

¿Qué dice Morena sobre la iniciativa?

El diputado Armando Corona Arvizu afirmó que la propuesta no busca impedir que las empresas tomen decisiones internas o limiten su operación. Según el documento presentado en la Cámara de Diputados, la intención es generar mayor claridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

“Esta reforma no pretende limitar la actividad empresarial ni obstaculizar la toma de decisiones legítimas por parte de los empleadores”, señala la iniciativa.

Otras propuestas laborales impulsadas por Armando Corona

La propuesta forma parte de una serie de iniciativas laborales promovidas recientemente por el legislador de Morena. Entre ellas destacan proyectos relacionados con nuevas condiciones laborales y derechos para trabajadores en México.

Algunas de las propuestas impulsadas recientemente incluyen:

Reconocer el cumpleaños como día de descanso obligatorio

Incorporar el “despido silencioso” como causa de rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador

La reforma todavía debe avanzar en el Congreso

Por ahora, la iniciativa apenas fue presentada y todavía deberá seguir el proceso legislativo correspondiente dentro de la Cámara de Diputados.

Esto implica análisis en comisiones, posibles modificaciones y una eventual discusión y votación antes de que pueda convertirse en ley. Mientras tanto, la propuesta ya abrió debate sobre las prácticas de despido en México, el alcance de la protección laboral y la necesidad de establecer reglas más claras en la relación entre empresas y trabajadores.

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