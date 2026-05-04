Cuando suena la alerta sísmica en lugares como la Ciudad de México o sentimos un temblor inesperado en Guadalajara, nuestro cuerpo reacciona de inmediato. El cerebro detecta el peligro inminente y libera adrenalina, preparándonos instintivamente para correr, luchar o protegernos de cualquier caída de objetos.

Esta respuesta natural de supervivencia, ampliamente estudiada por expertos de la UNAM, provoca que el corazón lata mucho más rápido y la respiración se acelere de golpe. Además, el estómago comienza a segregar jugos gástricos de forma repentina debido al inmenso estrés del momento .

Es exactamente aquí donde entra al rescate nuestro gran protagonista: el birote salado . Aunque muchos jóvenes creen que es un simple mito urbano de sus abuelos, la realidad es que comer este pan tradicional de Jalisco tiene un efecto físico real y muy positivo en nuestro organismo.

¿Por qué el pan ayuda a calmar el estómago tras un temblor?

Al consumir un buen trozo de pan después de un sobresalto mayúsculo, la masa densa actúa como una auténtica esponja dentro de nuestro sistema digestivo . Absorbe los jugos gástricos que se liberaron por el miedo, evitando la molesta acidez, el reflujo o las terribles náuseas.

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Además, el simple acto mecánico de masticar ayuda a distraer al cerebro de la situación de pánico . Al concentrarnos en la textura crujiente del pan, los niveles de ansiedad disminuyen gradualmente y el cuerpo comienza a entender que el peligro inminente ya ha pasado por completo.

Sin embargo, es sumamente importante aclarar que el pan no reduce los niveles de glucosa en la sangre, como afirman algunas creencias populares erróneas . El susto no causa diabetes, pero el pan sí previene el dolor de estómago post-temblor de una manera muy efectiva y deliciosa.

Tips rápidos para recuperarte después de un sismo en tu ciudad

Para que estés siempre preparado ante cualquier eventualidad de la naturaleza, aquí tienes unos puntos clave:

1. Come pan duro o bolillo, ya que su textura absorbe mejor los ácidos.

2. Evita alimentos con mucha azúcar inmediatamente después del susto.

3. Bebe pequeños sorbos de agua fresca para hidratarte.

4. Realiza respiraciones profundas y pausadas mientras masticas tu pan para oxigenar correctamente el cerebro.

5. Abraza a tus seres queridos; el contacto físico también reduce drásticamente los picos de cortisol generados por la sorpresa del movimiento telúrico y te brinda una sensación de seguridad inigualable.

Así que la próxima vez que la tierra decida moverse bajo tus pies, no dudes en correr por tu pan favorito. Esta deliciosa costumbre mexicana no solo reconforta el alma en momentos de crisis, sino que tiene un sólido respaldo científico que protege tu salud estomacal.

En El Informador queremos que siempre estés seguro, tranquilo y muy bien informado ante cualquier emergencia. Mantén la calma, sigue al pie de la letra los protocolos de Protección Civil y, por supuesto, ¡nunca dejes que te falte un buen pedazo de pan en la alacena!

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